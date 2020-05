Gobierno anuncia 738 personas con sospechas de covid-19 y pide que Asamblea realice sesión extraordinaria para extender emergencia

El ministro de Salud Francisco Alabi dijo este viernes 15 de mayo que hay 738 personas con sospechas de covid-19 y la cantidad "va en incremento".

Alabi no detalló el plazo en el que se le harán las pruebas de covid-19 a estas personas para confirmar o descartar si tienen coronavirus. Tampoco detalló si estos casos sospechosos son personas que están en centros de contención u hospitalizadas.

Mientras, el ministro de Salud dijo que las medidas implementadas por el Gobierno para controlar la pandemia "han sido efectivas" y se observan en los datos que se obtienen a diario, pero también mencionó que hay una "situación complicada con el incremento en las atenciones en el sistema de Salud por enfermedades respiratorias agudas, muchas de las cuales podrían ser nuevos casos de covid-19.

Dr Jorge Panameño detalla preocupaciones y recomendaciones por la pandemia covid-19 en El Salvador

Alabi dio estas declaraciones durante una conferencia de prensa junto a la comisionada presidencial Carolina Recinos y el representante de la OPS/OMS en El Salvador Carlos Garzón.

Recinos pidió a la Asamblea Legislativa que realice una sesión extraordinaria para emitir una legislación que ayude a controlar la pandemia, tomando en cuenta que el Estado de Emergencia se vence el sábado 16 y la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por covid-19 termina el martes 19, antes de que se desarrolle la siguiente plenaria ordinaria.

"Si nosotros no tenemos marcos regulatorios y no podemos establecer estas medidas va a ser tan difícil contener el contagio y no va a ser responsabilidad en este caso del Gobierno", advirtió.

Recinos consideró que "haber sobrepasado los mil casos debe preocuparnos a todos" y dijo que "estamos a punto de rebasar la capacidad que tienen los hospitales para poder atender".

Hasta este viernes se contabilizan 1,210 casos confirmados de covid-19; sin embargo, los que se encuentran activos son 771 y de estos 474 no tienen ningún síntoma. Otros 198 están estables y 52 están moderados. Por otra parte, hay 28 graves y 19 en estado crítico.

Por su parte, Garzón dijo que "si no se controla el número de contagios y el número de casos sigue creciendo, no habrá sistema de salud público o privado que pueda dar abasto para la emergencia", pues aumentará el número de hospitalizaciones y el número de fallecidos.

"Sabremos que habrá contagios, se ha dicho siempre, pero el crecimiento de contagios debe de ser lento", indicó.

De los 771 casos activos en El Salvador, los más recientes son los 98 reportados el jueves detectados entre un total de 2,131 pruebas de covid-19. 31 personas de esas fueron examinadas por ser "nexos epidemiológicos", es decir, que tuvieron contacto con alguien que estaba contagiado. Otros 67 fueron por búsqueda.

Veinte de los nuevos casos son de San Salvador, siete en Ciudad Delgado, siete en Ilopango, cinco en San Marcos, cuatro en Mejicanos, cuatro en Soyapango, cuatro en Tonacatepeque, cuatro de Chiltiupán, tres de Santa Tecla, tres en Apopa, dos en Cuscatancingo, dos de Guazapa, dos de Panchimalco, dos en Rosario de Mora, dos de San Martín, dos en Colón, dos en Zacatecoluca, dos en Santiago Nonualco, dos de Ahuachapán, dos de Nahuizalco y el resto son un caso por cada municipio en Santo Tomás, Ciudad Arce, San Miguel Tepezontes, San Pedro Nonualco, Apaneca, Tacuba, San Julián, Candelaria, El Carmen, Suchitoto, La Palma, San Rafael, Coatepeque, El Congo, Sensuntepeque, Guadalupe y Jiquilisco.

"No escuche las voces que piden que levantemos la cuarentena. La cuarentena es lo único que separa a nuestro pueblo de la muerte. Esto va más allá de la política y de cualquier decreto legislativo, ejecutivo o sentencia. El virus es implacable y no le importan nuestras leyes", escribió el presidente Nayib Bukele en Twitter.

Hace días, Bukele acusó a la mayor parte de personas que se ven circulando de salir por codicia y elegir la muerte y cuestionó si Dios los escucharía si le pidieran ayuda. Anoche, sugirió orar por El Salvador y la humanidad y aseguró que "Dios nos escuchará".