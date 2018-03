Gobierno anuncia que estudia reducir subsidios de agua, luz y gas

Lee también

El Gobierno pretende empezar a revisar el subsidio que recibe la población en la factura del servicio de agua, y bajar el subsidio de la energía eléctrica y al gas propano, según lo plantearon funcionarios y el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, tras finalizar una reunión que sostuvieron en Casa Presidencial con los partidos políticos.El secretario técnico, Roberto Lorenzana, explicó que para focalizar el subsidio al agua se hará por nivel de ingresos de las personas. “La gente que tiene más altos ingresos, no debe de tener subsidio, aquí hay zonas residenciales caras..Hay gente que tiene casas en la playa, se van a eliminar esos subsidios, y luego se van a eliminar a las personas que tienen varias propiedades y no lo necesitan”, expresó.Con esto se podría impactar hasta un 20 % de los usuarios. “En materia de agua, todavía no se ha hecho la focalización, y esperamos pronto iniciar ese proceso”, explicó el secretario técnico.En el caso del subsidio a la energía eléctrica y al gas propano, la meta es bajarlo en al menos $60 millones en 2017.Todas estos ajustes están orientados para que el Gobierno pueda aumentar sus ingresos y lograr una sostenibilidad de las finanzas públicas, para evitar caer en una crisis.Sin embargo, el partido ARENA sigue exigiendo que el Gobierno disminuya el gasto en salarios y contrataciones.