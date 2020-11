Gobierno ataca a Fiscalía por allanamientos

Funcionarios del gabinete de Seguridad del Órgano Ejecutivo aseguraron que los allanamientos realizados en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Hacienda son un ataque político y un espectáculo político, mientras criticaban fuertemente las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República esta semana.

Por su parte, Raúl Melara, fiscal general de la República, aseguró que las investigaciones surgieron después que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) encontrara indicios de irregularidades durante la emergencia nacional por covid-19.

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, salió ayer a dar la postura gubernamental sobre las investigaciones que se hacen desde el lunes en el interior del Ministerio de Salud, flanqueado por el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas; y el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Aseguró que todo se trata de un ataque de “los poderes fácticos”.

“Como gobierno no estamos en contra de que la Fiscalía llegue con un mega operativo nunca antes visto. Que lleguen, no estamos para ocultar nada, todo lo que nos pidan lo vamos a entregar. No vamos a tapar ningún caso de corrupción. Lo que nos sorprende porque la Fiscalía no actúa de la misma manera en otros casos”, criticó Castro.

Las indagaciones iniciaron el lunes por la mañana y se intensificaron el martes por la noche, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al Ministerio de Salud y realizaron un cateo de las armas que andaban algunos miembros del equipo fiscal.

“Cuando alguien toca a la puerta de tu casa y se mete de manera prepotente, no te enseña una orden y te empujan, ¿qué es lo primero que hacés? Llamar a la policía. Intimidaron a personas trabajadoras que no son delincuentes. No los veo con el mismo garbo cuando vamos a traer pandilleros”, dijo Rogelio Rivas para defender la reacción de la PNC.

Vía CICIES

Raúl Melara estuvo ayer en una entrevista televisiva y expuso que los allanamientos que realizan en el Ministerio de Salud y en otras instituciones están apegados a la ley. Confirmó que las investigaciones surgieron gracias a la CICIES.

“Todos estos procesos han iniciado por indicios llevados por CICIES. Estos procedimientos son mecanismo rutinarios de la Fiscalía General de la República, totalmente habilitados por la Ley dentro de investigaciones que se dan. Investigaciones que no se tienen que marcar bajo ningún tema político”, declaró Melara.

El fiscal también aclaró que en total se han allanado 13 lugares, entre oficinas gubernamentales y de proveedores que vendieron al gobierno durante la emergencia nacional por covid-19. Sin embargo, se negó a hablar de delitos específicos.

“Nosotros como Fiscalía lo catalogamos como irregularidades hasta no tener claro que sea un delito. Me dan pena ajena las declaraciones de algunas cuentas gubernamentales. La Fiscalía no hará nada que no esté amparado en la Ley. Lo que se quiere generar es un 'show' mediático al respecto”, expuso.