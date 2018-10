Gobierno atenderá a migrantes salvadoreños a través de grupos de trabajo consular en México, Guatemala y EUA

El Gobierno de El Salvador ha integrado grupos de trabajo consular en Guatemala, México y Estados Unidos para atender y retornar a los migrantes nacionales que se han organizado en caravanas para intentar llegar de manera ilegal a Estados Unidos, informó hoy en conferencia de prensa la viceministra de Relaciones Exteriores, Liduvina Magarín.

"Vamos a atenderlos con nuestra red consular, tanto en Guatemala, México y Estados Unidos. Estamos para listos para recibirlos en el retorno", sostuvo la viceministra.

Magarín sostuvo que los salvadoreños que no tramiten con éxito procesos de asilo o refugio en Estados Unidos deberán retornar al país, donde las autoridades pretenden garantizarles seguridad, en caso de que ese haya sido el motivo para migrar.

"Porque nosotros somos respetuosos de las decisiones de gobiernos sobre el tránsito y destinos. Abogamos por el respeto a sus derechos humanos y a su debido proceso. Pero no podemos ir más allá de eso. Si al final, no califican para refugio, asilo en EUA, no tienen otra opción que regresar. Y aquí los vamos a recibir, porque esta es su patria", sostuvo Magarín.

Magarín añadió cuando se produzcan los primeros retornos de salvadoreños, las autoridades harán un estudio de caso por caso para identificar las verdaderas causas por las cuales decidieron salir del país rumbo a Estados Unidos.

"Vamos a ver que haga el planteamiento cada uno, porque cuando van, todos dicen que van un problema de seguridad. Pero a la hora del retorno, las estadísticas de Migración y Cancilleria, dicen que la posición de la gente varía, es más por lo económico", añadió.

Durante la conferencia de prensa, también compadeció el viceministro de de Prevención Social Luis Roberto Flores Hidalgo, quien aseguró se ha trabajado en estrategias de prevención para reducir el flujo migratorio hacia EUA.

Las autoridades se pronunciaron hoy luego de que una segunda caravana de salvadoreños saliera hoy desde la plaza Salvador Mundo con rumbo a Estados Unidos. El domingo, salió el primero grupo, que ya se encuentra atravesando México.

Labor de verificación de @PDDHElSalvador permitió contabilizar aproximadamente 1,350 personas que se concentraron en plaza de el Salvador del Mundo. #ProcuradoraDDHH @RaqueldeGuevara tiene activas a delegaciones departamentales ante tránsito de #CaravanaMigrante pic.twitter.com/pp6WQhPqNd — PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) 31 de octubre de 2018