Gobierno aún no ha creado la dirección que se encargaría de FODES

No se ha emitido decreto que cree la Dirección Nacional de Obras Municipales ni ha existido comunicación con las alcaldías.

El pasado 7 de abril, Nayib Bukele anunció, vía Twitter, la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales, la cual se encargaría de autorizar los proyectos que las nuevas autoridades locales presentaran, con el objetivo de centralizar y ya no entregar los fondos FODES a las comunas. Sin embargo, a dos meses de dicho anuncio, este aún no ha pasado de ser un anuncio.

En los Diarios Oficiales desde el 8 de abril hasta el del 9 de junio —último publicado en el sitio web del rotativo—, no se ha publicado el decreto ejecutivo con la creación de dicha dirección. Para crearlo, es necesario realizar una modificación en el reglamento interno del órgano ejecutivo. Esto todavía no ha sucedido.

El mismo día que Bukele anunció la creación de la dirección, explicó que bajaría el porcentaje que era entregado a las alcaldías en concepto de FODES.

Actualmente, este representa el 10 % de los ingresos del Estado. Nayib anunció que lo reduciría hasta el 6 % —contradiciendo, inclusive, una de sus promesas de campaña de 2019, cuando dijo que lo aumentaría; aumento que fue materializado por la anterior Asamblea.

Asimismo, de ese 6 %, Bukele explicó que los municipios recibirían solo una cuarta parte. Lo restante sería manejado por la Dirección en cuestión.

Sin embargo, para poder hacer todos esos movimientos es necesario modificar también la Ley del FODES.

El pasado 5 de mayo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que estaba en elaboración una nueva ley del tema; pero a la fecha, no hay más avances sobre la misma y su contenido.

Además, Álvaro O'Byrne, director de la institución, no ha informado sobre el trabajo realizado. En su cuenta de Twitter, lo único relacionado a este es un retuit de una reunión con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, el 25 de mayo.

Como parte de esa misma sombra sobre la nueva Dirección, en el portal de Transparencia del gobierno, la misma aún no existe. O'Byrne aparece aún en el registro de FOVIAL, donde su contrato como director ejecutivo ya no está vigente, pero no se ha actualizado al supuesto nuevo cargo que detenta.

Alcaldías desconocen

Asimismo, concejales de alcaldías consultados por este medio aseguraron que, en el mes y medio que llevan de gestión, no ha existido acercamiento ni comunicación con la Dirección para conocer sobre los trámites a realizar cuando se necesite aprobación de proyectos.

"Nadie de esa dirección, mucho menos el director O’Byrne, se han acercado al concejo municipal para plantear cuál va a ser la estrategia de trabajo, los alcances del financiamiento, cuáles van a ser las dinámicas", expuso Héctor Silva, del concejo de la alcaldía de San Salvador.

"La administración no nos ha informado nada al concejo. No sabemos si ellos, a nivel administrativo, estén hablando solo con esa área. Pero hasta este momento, en concejo, no he escuchado nada", dijo, por su parte, Juan Pablo Álvarez, de la alcaldía de Soyapango, quien agregó que las comunas están recibiendo el FODES adeudado, pero no el correspondiente a su período.