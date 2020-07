Gobierno cambia versión sobre lo que se hizo con la Lotería Nacional de Beneficiencia: "Realmente me había equivocado", dice Castro

Una versión diferente sobre el estatus legal de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dio ayer el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

"Ayer (el jueves) utilicé una palabra porque se venía utilizando y realmente me había equivocado porque yo hablé de concesión y no existe una concesión", se retractó el funcionario.

El secretario jurídico aseguró que el trámite de la Lotería no pasó por Casa Presidencial, puesto que se trata de institución autónoma.

Esta semana trascendió que una empresa israelí Tenlot, que administra bingos en Costa Rica y la lotería en Guatemala, había comprado la LNB.

La polémica estaba en que al ser un bien del Estado y si se trataba de una concesión, a la Asamblea Legislativa tendría que haber llegado el documento para ceder el manejo de la institución.

"Se pueden concesionar bienes y servicios y mucho menos podemos hablar de una privatización porque para que hablemos de una privatización se requiere la venta de activos del Estado o generar una transacción que signifique el traslado de bienes del Estado hacia otra persona llámese un particular, persona jurídica o natural, no ha ocurrido de ninguna manera", dijo Castro.

De acuerdo con el funcionario gubernamental, lo que ocurrió fue que se emitió un contrato con la empresa israelí en el que se le cedió el uso del nombre para su explotación.

A raíz de lo anterior, los jurídicos consideraron que no requerían ir a la Asamblea para que autorizara y tampoco hacer el procedimiento según la LACAP.

En específico, según dijo Castro, lo que la empresa hará es desarrollar productos en digital.

Habrá un beneficio económico para la institución por el préstamo del nombre a un tercero, sin embargo, el secretario no dijo de cuánto será. "En la relación contractual existe un pago por ese préstamo de uso lo cual pretende no solo venir a que la Lotería salga adelante si no desarrollar proyectos de beneficencia", justificó el secretario, quien estuvo en la entrevista de la radio 102.9.