Gobierno restablece sitio web de la DIGESTYC tras supuestas fallas

La página web de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), que resguarda miles de datos sociales y económicos del país, estuvo caída por más de seis horas, justo después que el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron la disolución de esta institución.



La noche del martes, la Asamblea aprobó la disolución de la DIGESTYC y dio un plazo de 120 días para que la entidad que desde hace 141 años resguarda las estadísticas sociales, culturales, económicas y hasta judiciales del país, pase a manos del Banco Central de Reserva (BCR).



Usuarios de redes sociales reportaban caídas en el portal web desde ayer; sin embargo, la página no cargaba desde ningún dispositivo desde las 6 a.m. de hoy, según corroboraron periodistas de LA PRENSA GRÁFICA. El sitio fue rehabilitado cerca de las 12 del mediodía.



El Ministerio de Economía, entidad que sigue a cargo de la DIGESTYC por ahora, emitió un aviso para informar que el fallo se dio por "problemas con los servicios de distribución de energía eléctrica y de internet, ocasionados por la tormenta de anoche", que ocasionó estragos en San Salvador.



"Equipos técnicos han realizado los reportes respectivos a las compañías involucradas y como institución nos encontramos a la espera de que se realicen las reparaciones totales de los daños, a fin de que los servicios de la plataforma web no se vean interrumpidos para los usuarios", indicó el MINEC.



El decreto aprobado ayer, que aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, establece que las funciones de la DIGESTYC como la producción de estadísticas, serán absorbidas por el BCR.



Sin embargo, hasta ahora no se ha detallado qué ocurrirá con la página web (www.digestyc.gob.sv), que alberga datos históricos como el último censo de población, realizado en 2007, y estadísticas económicas que datan desde el inicio de este siglo.



Todos estos datos sirven para la formulación de políticas públicas; sin embargo, diputados del oficialismo desestimaron su uso. Ayer, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró que la DIGESTYC "no ha producido nada desde 2007".



La diputada oficialista Suecy Callejas también admitió que no hacen uso de las estadísticas. Con la disolución de la DIGESTYC, dijo, se espera que "el Gobierno del presidente Bukele empiece a tomar decisiones con los datos en la mano y ya no haciendo un cálculo de más o menos, y a ver con cuánto nos equivocamos, porque a eso nos hemos quedado".



Así, el oficialismo no toma en cuenta que cada año se han publicado estadísticas importantes como la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que mide la pobreza del país, el alcance de programas sociales y la cobertura de educación, salud y servicios básicos'; o que cada mes se publican informes sobre violencia de género, el precio de la canasta básica y el Índice de Precios del Consumidor, que mide la inflación.



Los productos que sí están pendientes de publicar son el total de defunciones ocurridas en 2020, el primer año de la pandemia; y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2021, que podría revelar datos sensibles como el número de hogares impactados por la pobreza hasta el año pasado. La Asamblea no detalló si el BCR asumirá la responsabilidad de publicar estas cifras.

