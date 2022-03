Gobierno dará ivermectina a sospechosos covid pese a recomendación de la OMS

El Ministerio de Salud (MINSAL) reformó sus lineamientos para la atención de covid-19 para incluir el antiviral molnupiravir en el tratamiento de los casos confirmados, pero no dio marcha atrás con la ivermectina y decidió recetarla a los sospechosos de haberse infectado con el coronavirus SARS-CoV-2, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de este medicamento en pacientes de la enfermedad.

El 14 de febrero pasado, el ministro de Salud, Francisco Alabi, emitió el acuerdo 506-BIS, que contiene reformas a la segunda edición de los Lineamientos técnicos para la atención integral de personas con covid-19, publicado en 2020.

Uno de los cambios es incluir el molnupiravir en el protocolo de tratamiento de covid-19. Este antiviral comenzó a distribuirse el 18 de febrero, tras una compra de cuatro millones de tabletas. Los lineamientos publicados en el Centro de Documentación Regulatoria del MINSAL aclaran que el medicamento solo se entregará a "pacientes con prueba de antígenos o PCR para covid-19 positivas", atendiendo algunas excepciones.

El molnupiravir ya fue autorizado en varios países, como Estados Unidos y Japón, y ayer ingresó a la lista de medicamentos sugeridos por la OMS para el covid-19. Pero este no es el caso de la ivermectina, sobre cuyo uso el gobierno ha insistido, contradiciendo las recomendaciones internacionales. La modificación de los lineamientos señala que ahora el antiparasitario se receta "únicamente en el tratamiento de pacientes catalogados con sospecha de covid-19".

Según las cifras oficiales publicadas en el sitio covid19.gob.sv, actualmente hay 18,609 personas sospechosas de haber contraído la enfermedad. El acuerdo publicado el 14 de febrero también incluye una reforma para la definición de caso sospechoso, que ahora es "toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, rinorrea, congestión nasal, odinofagia, dificultad respiratoria y/o diarrea sin otra etimología que explique completamente la presentación clínica".

Es decir, personas con este cuadro recibirán ivermectina, un medicamento que está indicado para gusanos parásitos, piojos y afecciones cutáneas como la rosácea. Hasta la fecha, la OMS mantiene su postura y no respalda su uso para covid-19, a menos que sea en el contexto de ensayos clínicos, debido a que todavía no hay evidencia contundente de que sea efectivo ante el coronavirus.

"Para covid eso no tiene nada que ver, ¿ahora para sospechosos? Todavía es más irracional, desde mi punto de vista, estarlo dando, a menos que sospechen que la persona tiene piojos o que tiene sarna o que tiene lombrices, ¿pero sospecha de covid? La ivermectina no tiene ningún sustento científico ni justificación para incluirlo en ningún esquema, ni para sospechosos ni para confirmados. Ese es un uso empírico, en mi opinión poco profesional y poco responsable", señaló el epidemiólogo Wilfrido Clará.

"La ciencia trata de obtener la máxima certidumbre y cuando hay la suficiente evidencia de que algo funciona o no funciona, o hay dudas razonables, se dice. No parece haber algún indicio de que vaya a cambiar la posición", agregó. "Por el momento hay bastante certeza de que lo más seguro es que no sea benéfico. Insistir en lo mismo, desde mi punto de vista, es ir contra el buen juicio técnico y científico", insistió.

Contradiciendo la advertencia de la OMS, el gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que la ivermectina reduce la replicación viral del covid-19. Una de más recientes declaraciones del ministro Alabi sobre ese punto ocurrió el 21 de febrero pasado, aunque en esa ocasión admitió que la evidencia científica es mínima.

"En diferentes países se siguen realizando diferentes análisis y tienen dentro de su investigación efectos demostrados que (la ivermectina) disminuye la replicación viral (...). Con mínima evidencia científica, sí; con mínima evidencia científica que está creciendo a nivel internacional", dijo en una entrevista con ITV.

En esa misma entrevista se le preguntó al funcionario si con la llegada del molnupiravir se iba a dejar de lado a la ivermectina, pero no respondió. Alabi dijo que ahora el gobierno está entregando tres kits de medicamentos, el azul que ya era conocido por la población y que "contiene los medicamentos que van desde el acetaminofen hasta las multivitaminas", indicó el ministro, sin mencionar a la ivermectina. Además se ha introducido una caja celeste, "y en esta va el potente antiviral", indicó, refiriéndose al molnupiravir; y un blanco que se entrega a personas que han salido del covid-19 y tienen un cuadro de riesgo, el cual contiene anticogulantes.