Gobierno de Biden desprecia a Nayib Bukele en su viaje a Washington

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 9 de febrero de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado por miembros de las fuerzas armadas, habla a sus partidarios fuera del Congreso en San Salvador, El Salvador. El gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador en un viaje no anunciado a Washington en la primera semana de febrero de 2021. (AP Photo/Salvador Melendez, Archivo)

MIAMI (AP) - El gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador en un viaje no anunciado a Washington la semana pasada, mientras aumentan las críticas al líder centroamericano entre los demócratas, dijeron el lunes tres personas con conocimiento de la decisión.

El viaje de Nayib Bukele, del que no se ha informado previamente, se produjo después de que un alto funcionario de la Casa Blanca advirtiera en una entrevista con un medio de comunicación salvadoreño muy crítico con Bukele que el gobierno de Biden esperaba tener "diferencias" con él.

Bukele se apresuró a abrazar las políticas migratorias de línea dura del ex presidente Donald Trump que restringen las solicitudes de asilo, lo que le valió un gran apoyo de Estados Unidos por su estilo de gobierno duro en El Salvador, donde es popular. Pero, al igual que otros líderes mundiales con los que se ha hecho amigo Trump, se enfrenta a una cuesta arriba al pivotar con el gobierno de Biden, que busca deshacer esas políticas y ha señalado que su relación con El Salvador está en revisión.

El viaje sorpresa del presidente en medio de una pandemia planteó un dilema a los responsables políticos estadounidenses. Se les avisó con poca antelación y están evitando en su mayoría las reuniones en persona debido al coronavirus y porque muchos puestos de alto nivel siguen vacantes, dijeron las tres personas, que están en Washington e insistieron en hablar de forma anónima a cambio de discutir la toma de decisiones internas.

Al rechazar la solicitud de Bukele, los funcionarios de Biden querían asegurarse de que Bukele no intentara promocionar ninguna reunión como muestra de apoyo antes de las elecciones legislativas de este mes, en las que busca ampliar su base de poder, dijeron las personas. Sin embargo, hicieron una excepción con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien se reunió en Washington con altos funcionarios de Biden 11 días antes de las elecciones presidenciales de la nación andina.

La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, dijo que no tenía conocimiento de ninguna solicitud de reuniones con funcionarios estadounidenses durante lo que describió como un viaje corto y privado de Bukele a Washington.

"No hubo ninguna solicitud, formal o informal, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o de nuestra embajada en Washington", dijo a The Associated Press.

Las tres personas no dijeron cómo se hizo la solicitud de reunión. Pero dijeron que la decisión de no reunirse con Bukele fue deliberada.

Si bien el gobierno de Biden espera involucrar eventualmente a Bukele en su plan de 4.000 millones de dólares para atacar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, tiene serias preocupaciones sobre su respeto por el estado de derecho y la democracia, agregaron las personas.

"Es evidente que las condiciones han cambiado para Bukele", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en Washington. "Su popularidad en El Salvador no lo aísla del legítimo escrutinio en Washington sobre su historial en materia de derechos humanos y respeto al estado de derecho".

La sección del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dijo que el gobierno de Biden valora lo que considera una fuerte relación entre El Salvador y Estados Unidos y que trabajará estrechamente con sus socios para abordar los desafíos en la región. Un portavoz declinó hacer más comentarios.

Durante la visita a Washington, Bukele sí se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, según Hill.

La OEA, que el año pasado anunció que enviaría una misión de observadores a El Salvador para las elecciones parlamentarias del 28 de febrero, no respondió a una solicitud de comentarios ni emitió ninguna declaración sobre la visita. Almagro es conocido por tuitear regularmente sobre sus reuniones con dignatarios visitantes y el mismo día que se reunió con Bukele promovió su participación en una llamada de Zoom con diplomáticos de Colombia.

Bukele asumió el cargo en 2019 como independiente prometiendo rescatar a El Salvador de las profundas divisiones dejadas por la violencia descontrolada de las pandillas y la corrupción sistémica en los gobiernos de derecha e izquierda que siguieron al final de una sangrienta guerra civil en 1992.

Las encuestas dicen que una abrumadora mayoría de salvadoreños aprueba su enfoque duro, al que se atribuye la reducción de los altos niveles de violencia, y se espera que sus aliados obtengan la mayoría en la votación del Congreso de este mes.

Pero cada vez más demócratas, pero también algunos republicanos, han criticado a Bukele por sus tácticas de mano dura, como el envío de tropas para rodear el Congreso el año pasado y presionar a los legisladores para que voten sobre la financiación de la lucha contra las pandillas.

El fin de semana, dos demócratas de la Cámara de Representantes, la diputada Norma Torres y el diputado Albio Sires, presidente de la subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para América Latina, enviaron una carta a Bukele en la que le instaban a "no avivar las divisiones en aras del beneficio político".

La carta fue motivada por el asesinato, el 31 de enero, de dos personas que regresaban de un mitin por parte de los opositores de Bukele del partido de izquierda FMLN. La policía ha detenido a dos miembros del FMLN y a un guardaespaldas que trabaja para el Ministerio de Sanidad como sospechosos.

Tanto Bukele como sus opositores aprovecharon el confuso incidente, que está siendo investigado, para acusarse mutuamente de incitar a la violencia política.

"Parece que los partidos moribundos han puesto en práctica su plan final", escribió Bukele inmediatamente después de los asesinatos, contrarrestando las críticas en las redes sociales de los opositores que señalaban que su retórica era la culpable de las muertes. "Están desesperados por no perder sus privilegios y su corrupción".

El gobierno de Biden puso fin la semana pasada a los acuerdos bilaterales de la era Trump con El Salvador, Honduras y Guatemala, que obligaban a las personas que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México a dirigirse, en cambio, a una de las naciones centroamericanas y a tramitar sus solicitudes allí.

La legislación aprobada el año pasado y apoyada por los demócratas frena la ayuda exterior de Estados Unidos a El Salvador para financiar la compra de equipo militar estadounidense. El Departamento de Estado también debe presentar en un plazo de seis meses una lista pública de individuos corruptos en Centroamérica sujetos a sanciones, una medida que podría incluir a algunos de los políticos más poderosos de la región.

Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo el mes pasado que el gobierno de Biden esperaba tener "diferencias" con el presidente de El Salvador y que cualquier líder que no esté dispuesto a enfrentar la corrupción no será considerado un aliado de Estados Unidos.

Los comentarios de González tuvieron un peso adicional porque fueron los primeros que hizo como jefe de la política de la Casa Blanca hacia América Latina y porque se hicieron en una entrevista con El Faro, un objetivo frecuente de Bukele.