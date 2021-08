Gobierno de Bukele negoció con tres pandillas de El Salvador e intentó esconder la evidencia

La anterior administración de la Fiscalía general fue la encargada de llevar a cabo una exhaustiva investigación, denominada Catedral, y en la que se recopilaron audios, fotografías, testimonios y otras pruebas basadas en intervención de teléfonos y seguimientos físicos.

El 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, removió ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general Melara. Nombró en su lugar a Rodolfo Delgado, quien a las pocas semanas desmanteló la unidad fiscal que consiguió los hallazgos, el Grupo Especial Antimafia (GEA).

Este grupo, liderado por el exfiscal German Arriaza, había conseguido las evidencias de las negociaciones entre funcionarios del gobierno de Bukele y las pandillas Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, de acuerdo a una investigación llevada a cabo y publicada por el periódico digital El Faro este lunes.

La investigación de la unidad fiscal empezó el 7 de septiembre de 2020 con el allanamiento de varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Producto de esas investigaciones, los fiscales supieron que la operación para negociar con los pandilleros era bastante más compleja porque descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de Centros Penales, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse.

El 4 de marzo de 2020, Luna ingresa con cuatro encapuchados al penal de Zacatecoluca, a entrevistarse con Diablo de la MS-13. Foto: El Faro.

Tal como había publicado El Faro en una anterior investigación del 3 de septiembre de 2020, los fiscales concluyeron que esos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.

Se hicieron con el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en la negociación, del que extrajeron mensajes de audio en los que la pandilla planifica el disfraz que usarán sus miembros para ingresar a la cárcel para negociar.

En uno de los audios, de fecha 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos: “… A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”, se escucha.

Gracias a esos audios, supieron también del pliego de peticiones que las pandillas han hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo. Son 20 puntos en los que destacan el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, y de la persecución indiscriminada de los suyos “solo por estar tatuados”; el financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros; las visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos.

La Fiscalía consiguió documentar también algo que el Gobierno de Bukele siempre ha negado: los miembros de una misma pandilla fueron separados de otras pandillas dentro de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca el 8 de agosto de 2020.

La investigación Catedral confirmó el director de Reconstrucción del Tejido Social, adscrita al Ministerio de Gobernación, Carlos Marroquín, acompañó en varias ocasiones a los encapuchados y, aunque cubrió su rostro, fue identificado por algunos custodios de penales.

Otros funcionarios señalados como negociadores son Dennis Fernando Salinas Bermúdez, ahora diputado por San Salvador del partido Nuevas Ideas; Víctor Manuel Martínez Santana, conocido como Scar, actuallmente diputado suplente de la vicepresidenta del congreso, Suecy Callejas, también de Nuevas Ideas.

El 31 de marzo de 2020 Luna ingresa con cuatro encapuchados al penal de Zacatecoluca a reunirse con ocho internos de las tres pandillas principales de El Salvador. Foto: El Faro

SIN RASTRO

Otro de los hallazgos arrojados por Catedral es que Osiris Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros y de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención.

El Faro consigna que dos días después de su publicación del 3 de septiembre de 2020, personal de inteligencia penitenciaria, bajo órdenes explícitas de Luna, retiró 221 libros de novedades de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y discos duros de computadoras de las fechas en las que había ingresado con encapuchados a Izalco Fase III.

Entraron a las 18:45 a “retirar discos duros de computadoras” y a “cambiar discos”. En esos discos no se encuentran solo los videos de las personas que salen y entran de los penales, sino que también se almacena información de otro tipo, como imágenes de wilas interceptadas que los pandilleros pretendían enviar a sus estructuras de calle, reveló Catedral.

Un día después, según la información fiscal, el 6 de septiembre de 2020, a las 10:45 de la mañana, el motorista de la DGCP, Óscar Burgos, y el empleado de la DGCP, Gilberto Flores, se presentaron en el penal de Zacatecoluca a bordo del carro con placa nacional N281611 “a retirar 221 libros de novedades de todas las posiciones operativas… En coordinación con el señor director y subdirector del centro penal y por instrucciones de Osiris Luna”.

Otro de los hallazgos dentro de la investigación liderada por Arriaza da cuenta de una reunión a la que llegó Osiris Luna -acompañado de cinco enmascarados- y ocho líderes pandilleros, realizada el 31 de marzo de 2020. Entre los líderes reunidos estaban Víctor García Cerón, “Duke”; Jeffrey Isaac Pérez López, “Xochil”; y Rubén Arnoldo Toledo Cea, “El Humilde”, del Barrio 18 Revolucionarios. Además, Borromeo Enrique Henríquez, “Diablo de Hollywood”; Tiberio Ramírez Valladares, “Snyder de Pasadena”, de la Salvatrucha. Luna no estuvo en la reunión, solo los cinco enmascarados.

LAS WILLAS

Los investigadores del caso Catedral consiguieron obtener una wila elaborada por los líderes de la MS-13 en el penal de Zacatecoluca. Estos documentos son manuscritos, sobre papel de cuaderno, pero rotulado con una leyenda particular en este caso: “No son para nosotros, son peticiones para el sistema”.

Aunque las exigencias están numeradas del 1 al 20, son en realidad 19, puesto que los miembros de la MS-13 no se permiten a sí mismos escribir ni pronunciar el número 18. De los 19 puntos, 14 se refieren a la vida al interior de las cárceles y el resto son peticiones para mejorar la vida de los pandilleros en libertad y sus familias.

Algunas de las exigencias para los recluidos son que las autoridades retiren las planchas metálica que cubren las puertas; mejoras en los sistemas de salud, alimentación y educación; restablecimiento de visitas íntimas y familiares; y además, que ellos también puedan optar a los mismos beneficios de los reos comunes al cumplir las dos terceras partes o la mitad de su condena.

Luego mencionan exigencias para los pandilleros en libertad, así como para sus familias.

La wila termina literalmente así: “Por lo tanto, mediante exista la mano principal de Dios todopoderoso de que esto se cumpla y la buena voluntad de las partes e instituciones correspondientes de darle su cumplimiento y velar de nuestra parte nuestra voluntad y esfuerzo, estará en disposición de igual manera al llegar el momento y tener al alcance a futuro para que se reforme el artículo que en su momento expondremos. Atentamente (sic)”.

A manera de intentar mapear las visitas reiteradas de los funcionarios a las prisiones y producto del análisis de 108 páginas de libros de novedades de Centros Penitenciarios, se logró establecer que, entre el 18 de octubre de 2019, cuatro meses después de la toma de posesión de Bukele, y el 7 de agosto de 2020, al menos un pandillero y distintos funcionarios públicos encabezados por Carlos Marroquín y con la anuencia de Luna entraron en 12 ocasiones a las cárceles de Zacatecoluca e Izalco Fase III a reunirse con líderes de la MS-13.