Gobierno de El Salvador dice respaldar proceso de diálogo en Venezuela

Este martes el Gobierno de El Salvador, manifestó su respaldo hacia un diálogo que lleve a acuerdos sobre la situación política de Venezuela, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores."Como un país que hace 25 años pudo superar incluso un conflicto armado interno por la vía del diálogo y la negociación, El Salvador ha reiterado que esta es la vía que debe privilegiarse en todo momento para solventar cualquier diferencia que se presente", dice el escrito, siempre haciendo referencia al diálogo como medio para "encontrar soluciones firmes y duraderas" entre el Gobierno y la oposición de ese país latinoamericano.Según el Gobierno, es importante no romper los esfuerzos que se llevan a cabo para alcanzar "acuerdos que permitan la paz y el entendimiento". También se reitera que ni la OEA ni sus Estados miembros tienen derecho de intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado.El Salvador votó hoy en contra -junto a otros 10 países- de que se discutiera la situación de Venezuela en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentando que el informe presentado por el Secretario General de la OEA no cumple con la no injerencia ni con requisitos como "contar con el consentimiento previo del Estado en cuestión". Sin embargo, la sesión sobre Venezuela inició gracias al apoyo de 20 de 35 países."Es por esas razones jurídicas y de procedimiento que El Salvador no ha dado su apoyo a los mismos, y hace en cambio un llamado a que como comunidad interamericana podamos acompañar al pueblo venezolano para que, por los mecanismos legítimos y con la mediación de los tres expresidentes -José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá)- y la Santa Sede, pueda pronto llegarse a acuerdos que den estabilidad a esta nación hermana", dice el comunicado.El mayor partido de oposición en el país, ARENA, consideró como una “vergüenza” el voto en contra por parte El Salvador. “Es una vergüenza para la política exterior de nuestro país y confirma una vez más la visión antidemocratica del gobierno del FMLN", dijo el partido tricolor al respecto.El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, ayer advirtió que la forma de voto de países como El Salvador, República Dominicana y Haití podría afectar la asistencia estadounidense que reciben. En respuesta, esta mañana el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que la cooperación de EUA no está sujeta a "presiones políticas"