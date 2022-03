Gobierno de El Salvador reprobado en transparencia

Debido al incumplimiento de requisitos de transparencia, acceso a la información, y a la no presentación de un plan de acción para garantizar los mismos, la Alianza por un Gobierno Abierto (OGP) podría pasr al gobierno de El Salvador al estatus de “inactivo” como parte del organismo.



Así lo dio a conocer la organización, mediante la publicación de la carta enviada al secretario jurídico del gobierno de El Salvador —quien ha sido sancionado por Estados Unidos al colocarlo en la Lista Engel—, Conan Castro , en la que le comunican que el país actuó contrario a lo que se esperaba de este, en los períodos comprendidos entre 2018-2020 y 2021-2023.

En concreto, los incumplimientos del país consisten en no cumplir con requisitos mínimos de participación, no reunir, publicar y documentar un repositorio en el sitio web del país alojado en la organización con los avances en los compromisos adquiridos en temas de transparencia, y no mostrar evidencia de progreso en la implementación de los compromisos adquiridos entre 2018 y 2020.

Entre los documentos compartidos por la Alianza, se encuentran cartas previas enviadas a Castro en agosto de 2020 y julio de 2021, en la que se advertía de los incumplimientos, y que la calificación de cumplimiento de El Salvador había caído a un 69 %, cuando el mínimo aceptado por el organismo es de 75 %.

Ante eso, al GOES se le solicitó un plan de acción, a más tardar, para el 31 de diciembre de 2021, con compromisos de cumplimiento de los criterios de elegibilidad, los cuales consisten en transparencia fiscal, acceso a la información, divulgación de activos de funcionarios públicos y compromiso ciudadano.

Ante el incumplimiento del GOES, el comité de la Alianza revisará en su sesión del 24 de marzo colocar al país en el estatus de “inactivo”.