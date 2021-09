Gobierno de El Salvador se enreda con su propuesta de voto en el exterior

Lo que comenzó como un proyecto de ley con 35 artículos, que regulaba derecho a votar y ser elegido, mecanismos de votación, autoridades electorales y otras disposiciones sobre el voto en el extranjero; acabó convertido en una ley de 14 artículos, que únicamente reconoce el derecho a votar y ser elegido de los salvadoreños residentes en el extranjero; pero deja sin desarrollar todos los demás temas relacionados.

Esa fue la resolución que la comisión de reformas electorales de la Asamblea tomó el pasado domingo, cuando emitió dictamen favorable a la iniciativa, enviada cinco días atrás por Nayib Bukele y aprobada en tiempo récord para cumplir con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ordenaba tener regulado el tema antes del 15 de septiembre.

El dictamen aprobado el domingo será del conocimiento de todas las bancadas legislativas en la sesión plenaria de hoy, en la que se prevé su aprobación —dado que es un proyecto enviado desde el ejecutivo— pero con nuevas dudas abiertas, merced a los cambios hechos por los diputados al proyecto original.

“Es necesario conocer qué está sucediendo. Esto está dando la pauta para crear especulación y dudas sobre el voto en el exterior. Tiene que estar definido cómo va a ser, cómo va a ser el proceso”.



Mauricio Linares, diputado de ARENA.

El más grande de todos: el relacionado al mecanismo de votación. En la propuesta original, el GOES proponía que los salvadoreños residentes en el exterior eligieran votar mediante la modalidad de voto electrónico presencial o voto vía internet, pese a los riesgos que expertos en la materia han señalado en estos.

Ahora, el decreto no aborda cómo votarán los hermanos lejanos. Abierto el agujero, Nuevas Ideas aseguró ayer en conferencia de prensa que realizarán una "consulta" para que sean los propios connacionales los que deciden el mecanismo.

"La forma en cómo van a emitir su voto la van a decidir los salvadoreños en el exterior. Esta comisión va a iniciar un proceso de consultas en la cual los salvadoreños en el exterior van a tener la oportunidad de emitir sugerencias y estas ser plasmadas", explicó Alexia Rivas (NI).

Pese a la mención de que se realizará una consulta con connacionales, no hubo más detalles de parte de la bancada oficialista sobre cómo o a partir de cuándo se realizará la misma.

“Si discutiéramos esto en una realidad diferente podríamos dar el beneficio de la duda, pero en medio de un contexto de concentración de poder esto suma a que el GOES quiere concentrar la parte electoral”.



Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Pese al vacío en cuánto al mecanismo a ejecutar para que los salvadoreños en el exterior voten, y también en el lado del oficialismo, Guillermo Gallegos (GANA) indicó que el responsable de que se respete el resultado de la votación es el Tribunal Supremo Electoral, ya que tendrán suficiente tiempo para crear mecanismos que eviten cualquier anomalía en el conteo de votos desde el exterior.

"Se va a aprobar con mucho tiempo. Los partidos políticos están organizados en el TSE a través de la junta de vigilancia. Serán estos miembros junto con el tribunal los que tendrán que velar que este método sea fiable y que no permita que sea hackeado o alterado para incidir en los resultados de las elecciones de 2024", aseguró el diputado de GANA.

Más dudas

Asimismo, la comisión validó que las personas puedan votar usando su Documento Único de Identidad (DUI), pasaporte o partida de nacimiento extendida en cualquier municipio de la república, aún y cuando cualquiera de estos documentos ya se encuentre vencido.

Sobre esta aprobación, Nuevas Ideas fue consultado si se reformará el Código Electoral, que prohibe dicha práctica. Sin embargo, Rivas (NI) comentó que la ley especial del voto en el extranjero está por encima del código y este último no será reformado. Empero, esto pondría en desventaja a los salvadoreños residentes en el país, ya que no podrían votar con el DUI vencido, cosa que sí podrá hacer la diáspora gracias a la ley especial.

Otro de los cambios hechos por los diputados oficialistas fue retirar el artículo propuesto por el GOES para que los partidos inscribieran un mínimo de 10 % de candidatos residentes en el extranjero. Según Rivas (NI), esto es para no limitar y poner un techo a la misma, aún y cuando la propuesta no incluía un techo sino un mínimo de salvadoreños inscritos.

Un vacío similar quedó con el tema de las autoridades electorales, puesto que la ley incluía la creación de Juntas Electorales de Votos en el Extranjero (JELVEX) y Juntas de Escrutinio de Voto desde el Extranjero (JEVEX). Sin embargo, ambas fueron borradas del dictamen aprobado, así que no quedó definido cuáles serán las autoridades encargadas del tema.

Otra opción

La ley a aprobar también contempla que puedan votar los salvadoreños nacidos en el extranjero y que sean hijos de padre o madre salvadoreño. Estos podrán decidir si su voto se asigna en el departamento o municipio según su partida de nacimiento registrada en el país, o en el departamento y municipio donde esté asentado su padre o madre.

Tres propuestas, dos en una sola semana

El oficialismo pasó de defender el voto por internet, a abrir una “consulta”.

14 enero 2016

Primera propuesta

Dos días antes de que la Asamblea aprobara las reformas a la Ley del Voto en el Exterior, el GOES presentó su propia propuesta, en la que defendía la utilización del voto electrónico como apuesta para los salvadoreños que viven fuera del país.

7 septiembre 2021

Segunda propuesta

El GOES dejó de lado lo enviado en su propuesta de enero de 2020 y presentó un nuevo proyecto, en el que proponía regular que los salvadoreños en el exterior podían elegir entre votar de manera electrónica presencial o vía internet.

12 septiembre 2021

La versión de los diputados

Después de defender la versión enviada por el GOES, Nuevas Ideas y GANA le borraron 21 artículos (de 35) a la propuesta de ley y emiten un dictamen para crear la normativa con solo 14 artículos, pero sin definir método, autoridades y otros puntos.