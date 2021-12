Gobierno de El Salvador sigue sin actualizar datos Covid

El gobierno salvadoreño no actualiza sus datos en la página web donde brinda información de los casos acerca del Coronavirus, desde el 27 de noviembre, ese mismo día se reportó a nivel mundial la nueva variante del virus Ómicron, en este sentido, los epidemiólogos y expertos en el tema, mencionaron que se está enviando un mensaje de pasividad con respecto a las medidas de bioseguridad.

"No tener cifras apropiadas impide que no se tenga una visión apropiada de cómo se está presentando la pandemia, en El Salvador. Claro, nos afecta a nosotros que estamos fuera del gobierno, los que tienen las cifras no, porque están sabedores de lo que sucede, pero esto contraviene una de las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el manejo de la información generada en tiempos de pandemia, cuyos apartados dicen que el tener datos claros, fortalece la confianza de la población" mencionó Jorge Panameño, infectólogo.

Por lo que consideran que es algo inapropiado y agregan que contribuye a que haya una desinformación entre los profesionales de la salud, porque no se tiene una información real.

"Además, esto da lugar a que el pueblo se confíe y que empiece a abandonar las medidas de protección para frenar la cadena de contagios", agregó el infectólogo.

Hasta la fecha, en la página web donde se informa a la población acerca del virus, por parte del Ministerio de Salud (MINSAL), aparecen 119,803 casos registrados, desde hace más de 15 días, por lo que piden no bajar la guardia con respecto a la información real acerca del comportamiento del virus en El Salvador, tal como lo informó el epidemiólogo Wilfredo Clara, en su cuenta de Twitter.

"El único sitio WEB del MINSAL de El Salvador para publicar datos oficiales de la pandemia prácticamente ya no es útil ya que su última actualización fue hace 15 días, Solamente se actualiza el número diario de fallecidos y las vacunas COVID-19 aplicadas. Nunca fue muy relevante y mucho menos ahora", agregó.

Mientras la nueva variante se sigue propagando por diferentes partes del mundo, los infectólogos opinan que esta nueva cepa, "parece ser menos contagiosa", pero agregan que la población no debe confiarse.

"Hay que tener mucho cuidado, todavía estamos en alarma. Que la sepa Omicron, que la nueva variante Omicron no tenga mucho peligro, no significa que otras variantes puedan desarrollarse, por lo tanto esto no ha terminado, ni mucho menos relajar de ninguna manera las medidas de protección", mencionó Jorge Panameno, infectólogo.