Gobierno destina $2 millones de partida secreta para mantener abastecimiento de medicamentos en sistema de salud 

Un nuevo de cargamento de medicamentos valorado en $ 2 millones será distribuido en las próximas horas en los hospitales nacionales y unidades de salud para mantener el 100 % de abastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud de El Salvador, informaron funcionarios del gabinete social del Gobierno.

El lote de medicamentos fue comprado con fondos tomados de la partida secreta y comprende 111 tipos de fármacos que serán enviados "inmediatamente" a los distintos centros de salud pública del El Salvador, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Foto: Secretaría de Prensa de Presidencia

Cristy de Gómez, coordinadora nacional de Bienestar Social, confirmó que la encargada de solicitar la orientación de estos $2 millones de la partida secreta fue la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.

Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia

Gómez expresó que De Bukele está muy comprometida con la salud de las familias salvadoreñas y por ello solicitó los recursos para la compra de medicamentos.

Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia

La funcionaria agregó que esta nueva compra de medicamentos forma parte de los esfuerzos que hace el Gobierno salvadoreño "para cumplir la orden del presidente Nayib Bukele de mantener abastecidos los hospitales y unidades de salud con medicinas", como parte del Plan Nacional de Salud.

Cuestionan abastecimiento al 100 %

El abastecimiento del 100 % de medicamentos en la red pública de salud ha sido cuestionada por gremiales como el Colegio Médico. El pasado jueves representantes de esta organización aseguraron que el sistema de salud de El Salvador no se encuentra abastecido en un 100 % de medicamentos, tal como lo afirmó hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele.

La gremial sostuvo que esta realidad dista de la que se puede encontrar en la red de hospitales públicos, debido a que la actualidad hay muchos hospitales que aún carecen de algunos medicamentos para cubrir la demanda que tienen.

"Después de escuchar el discurso presidencial en cadena nacional, queremos creer que existe la buena intención de parte del presidente de hacer las cosas de manera diferente, pero, aparentemente, la información que le trasladan quienes dirigen la cartera de salud, no está acorde con la realidad. No señor presidente, el sistema no está abastecido en un 100 % como usted lo afirma y no somos los médicos los responsables de decir 'no hay'", expuso el Colegio Médico a través de un comunicado de prensa.

"Es importante que la población y las autoridades comprendan que los actuales cuadro básicos de medicamentos no están acordes a las necesidades reales de la gente, en base a la carga de las enfermedades que actualmente tiene nuestro país; estos cuadro básicos tienen que ser revisados con una visión técnica, no lo que escuchamos en el discurso presidencial", agregaron.