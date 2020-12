Gobierno dice no está "negando la entrada a ningún salvadoreño": ¿Qué se sabe (y qué no) de las restricciones por nueva cepa de coronavirus?

El ministro de Salud Francisco Alabi y la comisionada presidencial Carolina Recinos dieron este domingo una conferencia de prensa sobre las nuevas restricciones de entrada a El Salvador por el hallazgo en Reino Unido de una nueva cepa del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el covid-19.

La conferencia estaba anunciada para las 11:00 de la mañana pero tras las nuevas restricciones de viaje en países de Europa, a los que se sumó El Salvador, fue trasladada para la tarde.

¿Qué se dijo?

"No se está negando entrada a ningún salvadoreño"

Mientras el Gobierno sacó un comunicado que replica las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre que nadie que haya estado en Reino Unido o Sudáfrica en los últimos treinta días puede entrar a El Salvador, la comisionada presidencial dijo que no se está "negando la entrada a ningún salvadoreño" sino que se está "negando el ingreso de vuelos que vienen de esos países".

Esto lo dijo Recinos ante la pregunta de si se estaría violando la Constitución salvadoreña que protege el derecho de los salvadoreños a ingresar a su país.

¿Cómo se apoyará a los salvadoreños varados en dichos países?

Con la nueva prohibición, los salvadoreños que estaban a punto de regresar a El Salvador o lo harían en los próximos días, deben resolver ahora gastos de alojamiento y alimentación para los días en que deban permanecer en el extranjero mientras no puedan volver al país. En ese sentido, se le preguntó a los funcionarios sobre la situación de dichos connacionales.

La respuesta dada por Recinos no contempla la elaboración de ningún plan al respecto de parte de la cancillería salvadoreña y se delega la responsabilidad a las aerolíneas con las que los salvadoreños compraron los pasajes de vuelo. "Si van a tener dificultades esos hermanos, tendrán que verlo con las aerolíneas", zanjó.

Se desconoce documento legal que respalda medida

Otra de las preguntas que hicieron a las autoridades fue sobre qué instrumento legal ampara las restricciones ordenadas a partir de este domingo.

Ni el ministro de Salud ni la comisionada presidencial respondieron a la interrogante.

En meses anteriores, cuando el Gobierno dijo que multaría a las aerolíneas que no exigieran una prueba PCR de covid-19 a los pasajeros con destino a El Salvador, las empresas pidieron al Ejecutivo emitiera un instrumento legal que contuviera las disposiciones y al cual ellos pudieran apegarse, lo cual no ocurrió.

¿Cuánto durará la restricción?

Recinos dijo que no saben y es "imposible" determinarlo.

¿Qué hay de los últimos que llegaron de países restringidos?

Tomando en cuenta que el descubrimiento de la nueva cepa del coronavirus fue hecho público hace una semana en Reino Unido, se le consultó a las autoridades salvadoreñas si se tomará algún tipo de medidas con las personas que han ingresado estos días desde dicha nación.

Los funcionarios tampoco respondieron a esta pregunta.

¿Hay otras restricciones o planes ante el alza de casos en El Salvador?

No. Recinos delegó responsabilidad sobre nuevas medidas a las alcaldías y a la población.

Recinos pidió a los ciudadanos tomar un "rol", mantener distanciamiento social e higiene de manos, además de evitar visitas. "No facilite la llegada de terceros a su casa", sugirió. "La Navidad de este año no podía ser normal", agregó.

Además, pidió que se mantenga la distancia social en las unidades de transporte.

Alabi consideró que se podría estar a las puertas de un incremento de casos en El Salvador al igual que el momento más crítico cuando se registraron hasta 400 casos diarios y todos conocieron a alguien que estaba enfermo o falleció de coronavirus. Además, dijo que si la tendencia de contagios continúa, a principios del próximo año se estaría frente a una segunda ola de covid-19.