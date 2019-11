Gobierno dice que abrirá archivos militares

El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que entregará los archivos militares relativos al caso de la masacre de El Mozote, que dejó 1,725 víctimas, luego de que fueran requeridos por Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera (Morazán).

El mandatario mencionó, el pasado viernes en conferencia de prensa, que, desde su llegada al Ejecutivo, ha estado en disposición de reinvindicar la deuda histórica con las víctimas de la guerra y por la búsqueda de la verdad.

"Estamos siempre en pro de la reinvindicación y de conocer la verdad. Lo hemos dicho antes y lo hemos dicho ahora, lo diremos después y lo estoy diciendo ahorita: queremos que se sepa la verdad y, si hay algún archivo que desclasificar, que esté clasificado y ahí esté, pues lo vamos a hacer; más por la búsqueda de la verdad, que por la orden judicial", expresó Bukele.

En el documento, el cual Bukele dijo aún no haber leído, el juez Jorge Guzmán solicita a Bukele remita al tribunal, en un plazo de 15 días hábiles, la copia certificada del documento "Plan de la Campaña Militar 1980-1992, en defensa de la libertad y la democracia", así como el documento del plan "Operación Rescate", realizado en el departamento de Morazán, en el mes de diciembre de 1981.

También se pide al presidente informar si en el archivo documental del Archivo General de la Nación, identificado bajo el código "A 106.1" se encuentran documentos de expurgo relacionados con documentos militares que datan de los años entre 1981 y 1982.

Además, se solicita que, en caso de no ser posibles las dos primeras solicitudes, se permita el ingreso de personal del juzgado para búsqueda, identificación y análisis de documentos al Archivo General de la Fuerza Armada, al Archivo General de la Nación y al archivo documental del Archivo General de la Nación a efectos de inspeccionar y determinar si en los referidos archivos, se resguardan documentos correspondientes a planes militares de campaña o planes militares de operaciones especiales realizados durante el periodo de 1980 a 1982.

"Si el juez quiere archivos de la A a la F, nosotros vamos a desclasificar de la A a la Z. No es que necesitemos una orden judicial para hacerlo. Es que no he leído la orden judicial. Pero nosotros, sin orden judicial, hemos estado por reinvindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado", expresó el presidente.

Por su parte, el juez, aseguró que, tras la llegada de Bukele a la presidencia, se ha notado "un cambio de actitud en relación a la investigación de graves hechos violatorios de los derechos humanos durante el conflicto armado", según el oficio enviado a CAPRES.

Ante esto, una fuente militar aseguró que "el presidente es hoy uno de los responsables del cuido y protección de los documentos de cualquier índole que estén en custodia en el Ministerio de la Defensa Nacional ya que, hasta la fecha, existe una sumisión total por la conducción Política Militar al presidente y Comandante General. Una cosa es subordinación y respeto al Comandante General de la Fuerza Armada y otra es sumisión, pleitesía y adoración al culto de una persona".

La fuente también indicó que es de esperar el papel que juegue en esta petición el viceministro de Defensa Nacional, Ennio Aguilar, quien ya en el pasado fue cuestionado por haber formado parte del equipo de defensores de los oficiales que fueron acusados en el caso del "El Mozote".