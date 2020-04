Gobierno emite nuevo decreto que obliga a todos a permitir que delegados de Salud entren a viviendas ¿Qué más ordena?

"Toda persona está obligada a permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud, debidamente identificados, para inspeccionar casas, locales, predios públicos o privados, para la evaluación de medidas sanitarias a adoptar para el combate de la pandemia por covid-19", dice el literal e) del primer artículo del decreto ejecutivo número 19 difundido en redes sociales por el Gobierno a la medianoche, con firma del ministro de Salud Francisco Alabi y fecha del lunes 13 de abril.

Dicho decreto deja sin efecto los anteriores y dictamina las obligaciones de los ciudadanos para los próximos 15 días.

Su publicación coincide con el fin de la vigencia del régimen de excepción que la Asamblea Legislativa le había concedido al Gobierno y que suspendía las garantías constitucionales de libertad a la circulación, no ser obligado a cambiar de domicilio y de reunirse de forma pacífica.

En la Asamblea Legislativa se discute la petición de prórroga al estado de excepción de parte del Gobierno; mientras, sectores diversos aseguran que para combatir la pandemia basta con aprobar el Estado de Emergencia y que la suspensión de garantías constitucionales es innecesaria. Algunos temen por abusos de poder, principalmente después de conocerse que un policía disparó contra la pierna de un joven en San Julián (Sonsonate) y la Policía Nacional Civil (PNC) defiende que el herido no se sintió ofendido.

Una obligación como la que el Gobierno mandata en el reciente decreto, referida a que el personal de Salud podrá entrar a las viviendas porque todos los ciudadanos están obligados a permitirlo, no lo contempla dicho estado de Excepción, ni ningún otro.

La Constitución de la República establece en el artículo 20 que "la morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las personas". Esto significa que solamente puede hacerse en casos específicos, no de forma generalizada.

¿Qué más estipula el nuevo decreto?

El decreto, que declara "todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario", mantiene la cuarentena domiciliar obligatoria y solamente permite las salidas en casos justificados y con uso de mascarilla.

En este decreto, a diferencia de los anteriores, se establece que las personas que no tengan justificante para circular serán evaluados por personal médico que determinará si son casos sospechosos o no. Solamente en caso de ser catalogado como "sospechoso" entonces será puesto en "cuarentena controlada por treinta días, en tanto no se confirme o descarte la presencia de covid-19, a través de la PCR respectiva". Sin embargo, al contrario de los anteriores decretos, no detalla que será llevado a un "centro de contención" ni establece el lugar. Por otra parte, el presidente Nayib Bukele dijo hace días que los que son retenidos por violar la cuarentena no son prioridad para hacerles prueba de coronavirus y su aislamiento podría rebasar los 30 días, contrario al actual decreto.

Además, dice que quienes violen la cuarentena y anden en vehículo, el automotor será desinfectado y remitido a un depósito determinado por el Viceministerio de Transporte (VMT) y será entregado "al propietario o su representante una vez cancelado el pago que corresponda al tiempo que estuviere depositado". No se detallan montos.

De forma resumida, pueden circular todos los que trabajan en lugares autorizados para funcionar durante la emergencia (producción y venta de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad; seguridad, entre otros) y quienes salen a buscar provisiones.

Debe designarse a una persona por familia para hacer las compras indispensables y vuelve la restricción de "dos veces por semana" que no había sido incluida en el último decreto. El que salga una tercera vez por semana será llevado a un centro de cuarentena, establece.

Menciona que pueden circular quienes asisten al cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, por enfermedades crónicas.

Continúa permitiéndose la circulación por emergencias odontológicas y veterinarias, así como actividades de gestión económicas.

El transporte público debe seguir trabajando con la mitad de su capacidad operativa, así como en el transporte privado y servicios de taxi. En vehículos particulares solo debe circular una persona y solamente en casos excepcionales que deben ser justificados, se permitirán dos.

Sostiene que talleres y ferreterías prestarán servicio solamente a las instituciones que trabajan para la emergencia y a solicitud de estas.

En los velatorios y funerales se permitirá un máximo de 15 personas. En el decreto anterior se permitían hasta 20, lo que significa una reducción de cinco personas.

Las entidades financieras estarán funcionando a la mitad de su capacidad y solamente las que están autorizadas a dar el subsidio de $300 de alimentación podrán operar a su máxima capacidad, guardando las normas de prevención.

Indica que las empresas que realicen cualquier actividad no autorizada serán cerradas temporalmente conforme a las leyes. El decreto no menciona cierres permanentes, como los que advirtió el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales.

Todos los trabajadores de la empresa privada deben portar sus identificaciones y una carta de su empleador, así como los cuidadores de niños o personas vulnerables, entre otros.

Para el caso de periodistas y comunicadores bastará con que presenten su carné. Esto se estipula en el literal k) del artículo dos: "El personal que labora para los medios de comunicación y prensa, en todos sus ámbitos de actuación, quienes para efectos de acreditar su calidad deberán portar únicamente su respectivo carné, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada, así como el pleno ejercicio del derecho a la información y la libre expresión".

Desde que comenzó la cuarentena y se ordenó la privación de libertad de las personas que no la cumplan han habido numerosas denuncias de actuaciones arbitrarias contra personas que habían salido a buscar alimentos y otras provisiones, algunas han llegado hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó verificar la legalidad de cada detención.