Gobierno salvadoreño en horas finales para pagar contrapartida Fomilenio II; oposición afirma que ya aprobó el dinero

Si el Gobierno cae en impago de sus obligaciones de contrapartida de los Fondos del Milenio (Fomilenio II) será responsabilidad del Ejecutivo que preside Nayib Bukele, reiteró este lunes el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra.

Precisamente este 7 de diciembre, el Gobierno debe pagar los $50.7 millones que corresponden a su contrapartida para que se finalicen al menos cinco obras que han sido suspendidas dentro del proyecto con esta corporación estadounidense (Corporación de Reto del Milenio).

Portillo Cuadra aseguró este lunes, en Radio YSKL, que "nosotros aprobamos estos $50 millones como parte de un préstamo que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) le hizo a El Salvador", por lo que, enfatizó "si él (Bukele) no sanciona este decreto legislativo, el único responsable de que no se pague Fomilenio es él".

El legislador explicó que dicha reorientación de fondos del BID fue a pedido de la misma Casa Presidencial, "en donde de ese dinero van $50 millones para Fomilenio, $15 millones para los veteranos y el resto de dinero para el pago del FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador), que le debe el Gobierno a los alcaldes".

"Si el Gobierno no quiere ratificar los fondos que aprobamos, es cosa del presidente (Bukele)" - René Portillo Cuadra.

Sin embargo, el argumento del Ejecutivo es que no se cuenta con dichos fondos aprobados el pasado jueves 26 de noviembre en el Salón Azul.

A eso se suma que, tras aprobar los $287 millones para pagar el FODES pendiente para alcaldías, los $50.7 millones para el pago de proyectos pendientes de Fomilenio II, y el pago de complemento de $16 millones veteranos, el presidente de la república indicó que no sancionaría dicho decreto.

Los fondos provenían de una reorientación de un crédito contemplado en el decreto 640, con el cual se transferirían $354 millones para pagar siete meses de deuda del FODES.

Sin embargo, Bukele dijo en sus redes sociales que "este decreto legislativo no será Ley, hasta que tenga la firma del presidente, cosa que no tendrá, ya que no solo es imposible de ejecutar, sino que es evidentemente inconstitucional, ya que la Asamblea no tiene facultad para asignar fondos sin el aval de Hacienda".

A eso se suma que el presidente del Banco de Desarrollo (BANDESAL), Juan Pablo Durán, dijo que dichos fondos ya fueron utilizado. "Al fin y al cabo ese dinero ya está ocupado, ya está cumplido. Ya no vale la pena que estén diciendo que lo van a querer modificar (el decreto 640) o que lo van a querer reorientar recursos", señaló el 3 de diciembre.

La propuesta del GOES

Este lunes por la mañana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la sede legislativa para pedir la realización de dos sesiones plenarias hoy mismo, para así aprobar y ratificar un préstamo de $250 millones del BID (crédito 5036), para sacar de ahí los $50 millones de Fomilenio II.

La propuesta de Zelaya es que se cree una unidad secundaria "que pueda darle continuidad a las obras de Fomilenio", mediante la modificación de la ley que rige este acuerdo con el Reto del Milenio. Asimismo, piden la ratificación del préstamo del BID.

"El proyecto vence este día, 7 de diciembre, es el último día para que se puedan aprobar, uno, los fondos, y se puedan aprobar las modificaciones a la unidad para que pueda continuar. De todos los contratos que tenían los contratistas pasan a ser administrados por esta unidad, que son los mismos miembros de Fomilenio", explicó Zelaya.

Añadió que "no van a existir nuevos empleados ni nada, sino que los mismos que ya estaban en Fomilenio, pero ante el vencimiento del plazo necesitamos una unidad secundaria que le dé continuidad".

El titular de Hacienda presentó una solicitud a la Comisión de Hacienda "para que vuelva a poner en agenda de la plenaria el dictamen 372, en el cual los diputados de la comisión, incluidos los señores diputados de ARENA, emitan dictamen favorable para ratificar el crédito 5036 del BID por $250 millones".

Hasta hoy, cinco obras que se ejecutaban con Fomilenio II han sido suspendidas: el periférico Claudia Lars (entre la carretera a Santa Ana y la carretera a Sonsonate); el recinto fronterizo El Amatillo, La Unión; el recinto fronterizo de Anguiatú, Santa Ana; el sistema de riego de El Paisnal, San Salvador; y el centro escolar San Antonio, en Concepción Batres, en Usulután.