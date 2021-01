Gobierno espera nueva Asamblea Legislativa para Plan Control Territorial

Las fases complementarias del Plan Control territorial, la principal apuesta del gobierno salvadoreño en seguridad pública, serán presentadas hasta que asuma una nueva Asamblea Legislativa, según confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas.

Tres son las fases del Plan Control Territorial que, hasta el momento, el gobierno salvadoreño ha dado a conocer. En una entrevista en Canal 10 ayer por la mañana, el funcionario dejó claro que no presentarán las siguientes etapas a la actual Asamblea Legislativa por considerar que no hay "voluntad política" y por los "bloqueos sistemáticos" por parte de algunos partidos ante la estrategia de seguridad.

"Es una oposición política torpe (la actual Asamblea), que no sabe leer las estadísticas, que está perdida en tiempo y espacio. Estamos esperando que salgan. Necesitamos contar con el financiamiento y con algunas iniciativas de ley importantes que vamos a esperar a llevar a la nueva Asamblea Legislativa. No lo vamos a hacer con esta Asamblea, sabemos que no tiene la voluntad política. Sabemos también que ellos ya van a entrar en contienda política", aseguró.

Rivas dijo que en dos ocasiones el Pleno Legislativo les negó la aprobación de ciertas cantidades de las que el Gobierno requería para continuar implementando la estrategia de seguridad pública.

"Este año también había una inversión importante en el presupuesto 2021, pero la Asamblea no aprobó esos fondos. Iban alrededor de diez millones para seguir mejorando la infraestructura policial, diez millones más para mejorar la infraestructura de la ANSP y la compra de más radiopatrullas, pero tampoco fue aprobada", criticó.

También reafirmó que con la nueva Asamblea, después de las elecciones del 28 de febrero, planean reorientar los fondos para la cartera de Estado en materia de seguridad pública.

El funcionario aclaró que al no contar con el total del presupuesto para la ejecución del plan están trabajando algunas de estas fases con los fondos que el Ministerio de Hacienda destina a cada ministerio. "Si bien es cierto no hemos contado con el financiamiento en un cien por ciento, pero con el presupuesto que nos da el Ministerio de Hacienda a las diferentes carteras nos encontramos haciendo los planes de prevención de la violencia", reveló.

Las tres fases que el Gobierno ha informado hasta hoy son "Preparación", "Oportunidad" y "Modernización".