Gobierno espera que Estados Unidos reconsidere su decisión de recortar ayuda militar

"Nuestras relaciones diplomáticas son fuertes y van a seguir siendo fuertes", argumentó este martes la comisionada Presidencial, Carolina Recinos, al ser cuestionada sobre el recorte que Estados Unidos hará de la asistencia a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Según los reportes periodísticos de AP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó la cláusula que prohíbe el ingreso de El Salvador a un programa del Departamento de Estado que otorga financiamiento para adquirir equipo de defensa estadounidense. Además de El Salvador, también Guatemala y Honduras no obtuvieron el apoyo de dicho programa.

Tras el anuncio Adam Isacson, de la Washington Office on Latin America, una ONG de derechos humanos en América Latina, dijo que "En esencia pone a estos países al mismo nivel que las dictaduras y los Estados fallidos”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), también se pronunció y a través de su cuenta de Twitter escribió: “buenas noticias para El Salvador. Malas noticias para Bukele”.

Vivanco, quien ha sido un crítico del gobierno salvadoreño afirmó que “sus reiterados abusos tienen costo internacional. Y con el fin de Trump ese costo sólo aumentará”.

La funcionaria descalificó las declaraciones que Isacson y otros expertos han hecho ante el anuncio y afirmó que sus opiniones "no corresponden a la realidad".

"Aquellos expertos que se dedican a generar planteamientos apocalípticos del país o que están dentro de su corazón porque no tienen un deseo positivo de que el país salga adelante, pues, entonces que discutan ellos, tienen derecho, absolutamente tienen derecho, pero no necesariamente una opinión que no corresponde a la realidad", aseguró Recinos.