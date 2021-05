Gobierno espera reunirse con Ricardo Zúñiga: “Vamos a darle la versión de lo que ha ocurrido”

El lunes 10 de mayo se dio a conocer que el enviado de Joe Biden para Honduras, Guatemala y El Salvador, Ricardo Zuñiga visitará nuevamente a El Salvador y que abordaría temas como gobernanza democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y crecimiento económico, los ejes centrales de la relación bilateral con el país norteamericano.

La visita se realiza 11 días después de lo que organizaciones locales y opositores han catalogado como golpe de Estado, luego que 1 de mayo el Legislativo impusiera una nueva Sala de lo Constitucional.

Este martes, la Comisionada Presidencial, Carolina Recinos aseguró que esperan reunirse con Zuñiga para para contar la versión de la situación política e institucional por parte del Gobierno.

"Nosotros estamos esperando que esta visita procure entonces que las cosas vuelvan a ese ritmo pujante que tenemos en esa relación, y que de maner conjunta, ambos gobierno, ambos países, salgamos adelante respetándonos mutuamente los procesos internos, y podamos salir adelante en esa perpestiva de desarrollo que tenemos para nuestras naciones", aseveró Recinos en la entrevista de Frente a Frente.

Además restó importancia a las advertencias que hizo ayer la exembajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, de que congresistas en Estados Unidos discuten medidas más severas contra el Gobierno salvadoreño por sus ataques al Órgano Judicial, como una posible suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), o el bloqueo a préstamos y las remesas a El Salvador.

"No tendría que acarrear posiciones duras o castigos a la población como algunas de las personas que no son oficiales del gobierno de Estados Unidos han estado anunciado para este país", dijo Recinos. Calificó las advertencias como "duras". "Esperamos que nunca esas mentes y esas voces que quieren dañar a El Salvador puedan tener eco en el gobierno norteamericano".

La comisionada presidencial también aclaró que El Salvador tiene una relación de socio estratégico con Estados Unidos, pero la cooperación internacional la harán con todo el mundo, ante el cuestionamiento de algunos analistas sobre si China podria convertirse en el nuevo financista del país.

"Creo que somos un país soberano y de eso nos podemos sentir orgullosos los salvadoreños y salvadoreñas...Nuestro presidente no juega, no tiene pensamiento geopolítico a la hora de decidir que le conviene a la salud a nuestro país, ha hecho un trabajo implecable, pero eso no tiene que ver con las relaciones fuertes que tenemos con Estados Unidos", dijo Recino.