Gobierno excavará en plazas Libertad, Gerardo Barrios y Morazán en S.S.

El Gobierno de El Salvador comienza hoy las excavaciones de cuatro pozos de sondeo en el centro histórico de la capital salvadoreña, con el objetivo de conocer el estado de los inmuebles de la zona, como base para obras futuras e investigaciones arqueológicas.Según la Secretaría de Cultura (SECULTURA) de la Presidencia, los trabajos se realizan en cumplimiento a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, en el marco del proyecto de Revitalización del Centro Histórico de la Alcaldía de San Salvador.Las excavaciones se realizarán en las plazas Libertad, Gerardo Barrios y Morazán, cumpliendo las resoluciones emitidas por la Dirección de Patrimonio, tras considerar que la zona posee un alto potencial arqueológico, tanto prehispánico, colonial y republicano, y como medida preventiva de salvaguarda en caso de algún hallazgo.Los estudios darán seguimiento a los hallazgos arqueológicos realizados en el ex cine Libertad, la plaza de los Relojeros, la Casa Rey Prendes y la plaza Gerardo Barrios, realizados por el Departamento de Arqueología entre 2013 y 2016.El artículo 83 del Reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador establece que "los propietarios o poseedores de Bienes Culturales inmuebles, no podrán realizar en los mismos obras o trabajos que puedan, dañarlos o ponerlos en peligro, ni modificarlos, adicionarlos o alterarlos, en lo sustancial".La norma afecta igualmente a las partes interior y exterior, que no se podrán reparar, restaurar o demoler total o parcialmente, ni hacer excavación o construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, que determinará las normas que deberán cumplir las obras que se autoricen.