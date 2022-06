Gobierno guarda silencio sobre la Cumbre de las Américas

La Cumbre de las Américas, reunión de delegaciones de los diferentes gobiernos del continente, se desarrolla esta semana, pero sin que a la fecha haya información oficial respecto a qué gobiernos han sido invitados y cuáles no, más allá de la exclusión conocida de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El evento se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos, a lo largo de esta semana, si bien las reuniones y conferencias se sostendrán entre mañana y el viernes.

Parte del silencio oficial que rodea el evento también está del lado de países que no habían confirmado su asistencia a la misma, como es el caso del gobierno de El Salvador, que hasta ayer no había anunciado si había sido invitado; y si era así, si asistiría a la cita.

La posición del gobierno salvadoreño era la única desconocida en la región centroamericana, puesto que, además de la no invitación de Nicaragua, Costa Rica y Panamá ya habían confirmado asistencia, Guatemala y Honduras habían anunciado que no participarían —debido a discrepancias por sanciones, en el caso guatemalteco; y en reclamo por la no invitación a Venezuela, Nicaragua y Cuba, en el lado hondureño—. Solo de El Salvador no se conocía información oficial al respecto.

De momento, lo poco que se sabe es que líderes de organizaciones civiles han asistido como invitados a la cumbre, que también tiene un apartado para escuchar a voces de la sociedad civil.

Asimismo, también confirmó su participación en el evento la diputada de oposición Claudia Ortiz (Vamos), quien se pronunció con sus primeros encuentros en el evento, incluyendo un encuentro con la congresista demócrata Norma Torres.

"El dinero de la cooperación viene de los ciudadanos estadounidenses. Merecen garantías de que no será malversado. Eso me dijo la representante Norma Torres. Por eso exijo rendición de cuentas. Los salvadoreños también merecen garantías de que sus impuestos no financian corrupción", fue uno de los tuits compartidos por la legisladora.

Asimismo, el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) también sería parte de la cumbre; sin embargo, su equipo de comunicaciones confirmó que debió suspender su participación en la misma a última hora, debido a un tema de salud.

Tuit. El jefe de fracción de Nuevas Ideas atacó que la sociedad civil tuviera representación en la Cumbre.

Importancia

A falta de conocer de forma oficial si El Salvador participará o no en la cita, legisladores señalaron la importancia que el país sea parte de estos actos, sobre todo por los acuerdos que se puedan alcanzar en temas migratorios.

"Hay una realidad particular en el caso de El Salvador, dada la cantidad de salvadoreños que residen en Estados Unidos y también los intereses que puede haber de por medio. A estas alturas, el gobierno ya hubiera dado una postura oficial de saber si va a participar o no, porque tenemos que tener en cuenta el manejo de las relaciones con otros países", consideró la diputada Anabel Belloso (FMLN).

Luego, el jefe de fracción de GANA, Juan Carlos Mendoza, también recalcó la importancia de ser parte de la cumbre, a la espera de conocer si el país participará o no en la misma. "Los resultados que debe arrojar es buscar la mejora continúa en todos los países respetando la democracia, todos los países", apuntó.

"Entiendo que El Salvador ha sido invitado, no ha sido de los que han dejado por fuera", agregó Mendoza. "Conocemos la información que conocen ustedes. No tenemos la certeza si va a asistir. Si lo hace o no el presidente, siempre mandan una representación y para eso están los cancilleres, que es cuando un presidente de la república no puede asistir", agregó.

Mientras, de parte del gobierno, a falta de pronunciamiento, confirmación o cancelación, lo poco que se pudo conocer fue la opinión del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien a través de un tuit atacó la reunión de mandatarios del continente y acusó al evento de ser una reunión de "voceros políticos a sueldo", debido a la presencia de líderes de organizaciones de la sociedad civil.

Tuit. La diputada Claudia Ortiz (Vamos) dio a conocer su participación en la Cumbre de las Américas.