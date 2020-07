Gobierno "ha bloqueado el correo institucional de la Asamblea Legislativa", denuncia Mario Ponce

El presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce dijo este jueves 2 de julio que han enviado al Gobierno a través de "un ministro" un borrador del dictamen que contiene medidas ante la pandemia de covid-19 conformado por las propuestas del Gobierno, de ARENA y el FMLN en la Comisión Política que hoy realizará el último día de debate.

Dijo que no fue posible enviar el documento mediante el correo electrónico oficial de la Asamblea porque el Gobierno lo ha bloqueado.

"¿Cómo es posible que un órgano de Gobierno te bloquee tu correo institucional? Se ha bloqueado el correo institucional de la Asamblea Legislativa, ¿cómo le podemos enviar por correo los proyectos al Gobierno si ellos han bloqueado el correo de la Asamblea?", cuestionó.

Subregistro de muertes por coronavirus en El Salvador es de 600%, afirma infectólogo

"No el correo de Mario Ponce, el mío que lo bloquee el que quiera, el correo institucional... que debe ser el conducto para enviarle información oficial al Ejecutivo está bloqueado", enfatizó.

Ponce destacó que al contrario de la posición que mantiene el Gobierno, él se ha mantenido en disposición de colaborar. "Me piden si podía recibir decreto de ley día domingo... estaba en Chalatenango haciendo trabajo territorial y viendo cómo podíamos resolver algunos asuntos en el interior del país, y me he movido desde Chalatenango para recibir personalmente la correspondencia al Ejecutivo", dijo a manera de ejemplo.

"¿Y qué se saca alguien con bloquear? Imaginate, yo hiciera eso de bloquear el correo electrónico de Casa Presidencial o del ministro de Saud? lo dije ayer en la Comisión Política, la comisión no sabía", agregó.

El presidente de la Asamblea señaló que en los cargos públicos los funcionarios deben olvidar las "cosas personales" y que los políticos tienen que ser "sensatos".

Ponce mencionó que enviaron el borrador al Gobierno porque necesitan su punto de vista; pues el ministro de Salud Francisco Alabi no ha asistido a la Comisión las veces que lo han llamado para que defienda la propuesta del Ejecutivo.

"Quien envió el proyecto tiene que irlo a defender con criterio técnico, científico, defenderlo tal como lo diseñaste, no solo mandarlo sin irlo a defender", consideró.

Respecto al proyecto enviado por el Gobierno, Ponce dijo que este solamente contiene suspensión de derechos pero carece de un plan y que eso ha sido señalado por médicos que han escuchado en la comisión. "Con un encierro por sí no vas a resolver el alcance del virus, con una cuarentena por sí sola no vas a resolver el contagio en las comunidades... debe ir acompañado de un plan que debe contener acciones del Ministerio de Salud, brigadas de promotores visitando casa por casa, llevando medicamento y equipo para desinfectar la casa donde está la persona", mencionó sobre las recomendaciones del gremio médico.