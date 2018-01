"Gobierno ha maquillado lo del TPS al decir que es prórroga, cuando se ha cancelado"

La decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el TPS y dar 18 meses para que arreglen su situación migratoria o regresen al país a partir del 9 de septiembre del 2019 sigue generando posiciones encontradas entre políticos de oposición y los oficialistas.

Margarita Escobar, diputada de ARENA, criticó que el Gobierno maneje la decisión sobre el TPS como un logro y "no diga la verdad: que se trata de una cancelación".

"Se debe trabajar con honestidad el tema del TPS para hacer más fácil la orientación de los compatriotas en el extranjero", dijo Escobar en la entrevista Frente a Frente.

"Lamento que las primeras acciones del Gobierno fueran maquillar las repercusiones del TPS y decir que han dado prórroga cuando en realidad lo han cancelado", agregó la diputada Escobar.

Para el diputado Mario Ponce, del PCN, otro aspecto que no se debe dejar pasar por alto es no querer aceptar que las decisiones de El Salvador en foros internacionales en contra de la política de Estados Unidos sí influyen en la decisión que la administración que Donald Trump ha tomado sobre el TPS.

"Lo que estamos diciendo, de forma respetuosa, es que no se tenían que mandar malas señales a Estados Unidos, pero de repente ves pancartas como "Yankee go home", o mensajes de que no hay que arrodillarse ante Estados Unidos por el TPS, entonces ¿qué podemos esperar?", expresó el diputado Ponce.

Mientras tanto, la diputada del FMLN Karina Sosa dijo que lo que algunos hacen es estar "sembrando odio, más confusión, más angustia". El país necesita que nos pongamos sensatos" expresó Sosa.

La efemelenista dijo que el anuncio sobre el TPS es parte de la política anti inmigrantes de Trump, y que es lo que prometió en campaña y ahora está buscando como cumplirle al ciudadano estadounidense que votó por él.

"Yo lamento que esto (anuncio sobre TPS) se haya dado en un momento electoral porque a muchos les cae como anillo al dedo. Con esto no hay que jugar", agregó Sosa.

Finalmente, el diputado Lorenzo Rivas, de GANA, no coincide con la efemelenista, pero sí con los legisladores de ARENA y el PCN.

Rivas dijo que "no se puede arremeter contra Estados Unidos y al mismo tiempo abogar por beneficios para nuestros compatriotas".