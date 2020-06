Gobierno habla de reformas a la Constitución con Asamblea 2021: "(Bukele) lo ha dicho de manera espontánea... vamos a tener un nuevo país", dice Ulloa

El vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa dijo este martes 9 de junio en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que es necesaria una reforma a la Constitución "para evitarnos precisamente estas cosas", refiriéndose a las pugnas entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Sala de lo Constitucional en torno a los decretos emitidos durante la pandemia de covid-19.

Las declaraciones del vicepresidente salvadoreño llegan horas después de que la Sala publicara una resolución en la que declara inconstitucionales varios decretos incluido el número 29 que la Presidencia había emitido con vigencia hasta el 15 de junio ordenando una cuarentena domiciliar y da un plazo de cuatro días para que el Gobierno y la Asamblea Legislativa acuerden una Ley.

"La Sala nos acaba de ordenar que, dentro de 5 días, asesinemos a decenas de miles de salvadoreños", tuiteó Bukele en la noche del lunes. Ulloa dijo este martes que la única decisión que pueden tomar como Gobierno es acatar la sentencia pues "no cumplirla sería un desacato". No aclaró qué tipo de cumplimiento es el que le darán, tomando en cuenta lo interpretado por el presidente. "Como dice mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho... no nos podemos detener en la narrativa y las palabras, son los hechos", dijo más tarde, sobre las vez que Bukele dijo claramente que no obedecería a la Sala.

"Pueden haber 500 tuits, pero este Gobierno nunca ha desacatado una orden constitucional", dijo Ulloa. "Ahora lo que ha habido son diferencias, de eso se trata la democracia", agregó.

El vicepresidente salvadoreño insistió en que para evitar situaciones como esta se debe tener una reforma constitucional en la que se garantice una "mecánica o normativa" que "facilite esa armonía" entre los poderes así como una "modernización de la parte orgánica del Estado".

¿Buscarían perpetuarse en el poder?

"Esas son aspiraciones de cualquiera... pero tenemos mecanismos de control institucional para que no se dé, si el pueblo no quiere", respondió Ulloa ante la inquietud de si en una reforma buscarían modificar la Constitución para que se permita una perpetuidad en el Ejecutivo.

Ulloa agregó que "cualquier reforma a la Constitución debe hacerse después de las elecciones de 2021" pues plantea que "sería difícil obtener votos para una reforma constitucional en esta legislatura".

"Si llevamos este tema a la Asamblea, no es que no se van a poner de acuerdo, es que desafortunadamente va a estar presente (los intereses de) las próximas elecciones... es el gran riesgo en este momento y el gran obstáculo", aseveró.

Aseguró que "es un proceso que toma tiempo" y requiere la participación de amplios sectores y que la discusión no se haría en la Asamblea Legislativa.

"La idea aquí es crear una comisión plural que represente todas las corrientes del pensamiento jurídico, que tenga la visión de futuro, el diseño del país que queremos. El presidente lo ha dicho de manera a veces espontánea o fuera de contexto cuando dice 'vamos a tener un nuevo país, vamos a reordenar el Estado'. ¿Por qué? porque se van a necesitar nuevas reglas en el nuevo país... todos los foros internacionales están diciendo que el mundo va a ser diferente después de la pandemia, y si el mundo va a ser diferente, ya no va a ser el mismo, El Salvador por consecuencia", dijo el vicepresidente.

"El presidente (Bukele) puede convocar a juristas y sociólogos", planteó y mencionó que puede tomarse como base el modelo del tribunal constitucional francés compuesto por abogados, economistas, expresidentes, sociólogos y poetas, entre otros.

Reforzó sus declaraciones diciendo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) "está preparándose para enfrentar la nueva realidad y nuevo mundo" mientras "nosotros vamos a salir de la pandemia con las mismas reglas que vienen de hace 70 años con los mismos disensos".

Esta es una de las pocas veces que Ulloa ha hablado ante medios nacionales durante su año como vicepresidente, como él mismo lo menciona. Dice que evita los medios nacionales y habla con la prensa internacional porque ellos no tienen una "agenda". Y es el rol que ha venido haciendo, aclarar ante otros países que en El Salvador no se está ante una "dictadura". Agregó que en El Salvador Bukele comunica bien las decisiones del Gobierno y por tanto no es necesario que él "le robe cámara".

Por ejemplo, sobre el incidente del 9 de febrero cuando el presidente Bukele tomó control de la Asamblea Legislativa usando a la Fuerza Armada, se sentó en el lugar del presidente del Congreso y dijo que no había disuelto la Asamblea porque Dios lo frenó, Ulloa dijo que ha tenido que hablar ante medios internacionales para explicar que lo ocurrido no es como se planteó en las fotografías con las que se ha construido "la narrativa de que estamos frente a un dictador".

"Si se leen los hechos de manera objetiva, podemos ver que en este país no está en riesgo la democracia ni la separación de poderes", aseguró.

Dijo que en otros países los jefes de Gobierno pueden disolver el Congreso pero "en sistemas presidenciales como el nuestro es imposible". "El presidente no puede disolver el Congreso... y si lo hiciera, sería un golpe de estado para el que se requerirían ciertas condiciones que no existen", dijo.

Ulloa añadió que el marco constitucional y de derecho "no se ha roto en ningún momento, por lo menos en este primer año" de Gobierno. "Es que no se sabemos qué va a pasar", dijo luego, "el riesgo no lo veo del lado del Gobierno".