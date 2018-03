Gobierno hizo el llamado para que ARENA regrese a mesas de diálogo

Lee también

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, utilizó el Festival del Buen Vivir para hacerle un llamado al partido ARENA para que vuelva a formar parte de las mesas de diálogo del Gobierno para abordar temas prioritarios para el país.“Le digo a los señores, medios de comunicación que le vayan a decir a ARENA que tiene que regresar a la mesa de diálogo; no es posible que se haya retirado de la mesa de diálogo... Tiene que estar en esa negociación, tiene que estar con todas las fuerzas y resolver los problemas del país”, dijo el mandatario.Entre tanto, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA, la cúpula de ARENA), Mauricio Interiano, respondió al llamado del gobierno central e indicó que mientras no cumpla con los acuerdos alcanzados en noviembre pasado, el partido tricolor no regresará a las mesas.“Hemos sido claros y lo reitero, lo repito y se lo digo nuevamente al Gobierno, en el momento que cumplan el acuerdo fiscal, que se firmó en noviembre, y que demuestre que hay voluntad de cumplir su palabra, algo que quedó no solo verbal, sino por escrito, y no lo han cumplido”, dijo.Como ejemplos, el presidente tricolor puso el incumplimiento del gobierno central en el pago del FODES a las alcaldías, y recordó que a la fecha no ha sido depositado el pago correspondiente a diciembre, lo que ha provocado incluso que la gremial de alcaldes COMURES ya se haya pronunciado al respecto.Entre los temas que se encuentran en la mesa, y que son considerados como prioritarios, están el de la situación fiscal del país, la reforma de pensiones, el crecimiento económico y el impulso al café.El Gobierno ha subrayado que la reforma al sistema de pensiones precisa del consenso de ARENA, ya que la deuda previsional es insostenible y está aumentando el déficit de las finanzas públicas.“El tema de las financias del país y el tema relacionado con las pensiones. La pensión está en riesgo de que no se pueda pagar”, dijo el presidente.Sánchez Cerén considera que el país “se encuentra en un momento oportuno para hacer los cambios en el sistema de pensiones que permitan darle sostenibilidad al país”. En este momento El Salvador tiene un déficit de 3.3 %, alrededor de $860 millones.“Pero la deuda más grande, que son alrededor de $540 millones, son para el pago de pensiones... Ya no hay dinero para pagar, se está sacando el dinero del dinero público para pagarlas. Hay que hacer una reforma”, destacó el mandatario.Interiano dijo que esa falta de cumplimiento del gobierno central hace que el partido de derecha no quiera regresar a las mesas, debido a que el Gobierno no ha cumplido con sus compromisos.“Ese acuerdo, el 10 de noviembre, fue precisamente que ARENA apoyaba la emisión de bonos para que se cumplieran con varios requisitos, que se rectificara el presupuesto y lo otro que quedó bien establecido es que se pague el FODES y estamos ya finalizando el mes de enero y no se ha pagado el FODES correspondiente al mes de diciembre, nuevamente el Gobierno le incumple a la población”, dijo.Interiano manifestó que de nada sirve estar en estas mesas si el Gobierno no cumple con su palabra.