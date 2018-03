Gobierno justifica el repunte de homicidios por operativos de PNC

Lee también

En los últimos días el promedio de homicidios sufrió un incremento, marcado principalmente por los múltiples asesinatos en San Martín y en el Centro Histórico de la capital, que el pasado 16 de marzo dispararon las cifras. Solo ese día las autoridades registraron 30 homicidios a nivel nacional. Sin embargo, el Gobierno atribuye el alza en los homicidios al accionar de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).Así lo dijo el vocero de Casa Presidencial, Eugenio Chicas, ayer durante la entrevista “Ahora” de Canal 10. “Ya lo señalaba el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de la Seguridad Pública, que habrá días duros... se ha reducido significativamente la criminalidad en todo el país. Hay días pico, obviamente hay días pico, por ejemplo, cómo resolver situaciones como la de San Martín, donde se nos dispara los fallecidos, se nos dispara por el buen funcionamiento de los órganos de seguridad”.Para el secretario de Comunicaciones, hay acciones como las de San Martín, en las que tras las intervención de las autoridades hay “que aniquilar” a los supuestos pandilleros.“¿Cómo no se va disparar? Las cifras en ese sentido, si en este caso la seguridad pública, no podías dejarlos escapar, si los hubieran dejado escapar no hubiera habido 10 muertos, hubiera habido cuatro, pero era responsabilidad de la autoridad intervenirlos, detenerlos, respondieron al fuego, recibieron respuesta y fueron aniquilados”, expresó Chicas.Quien también se refirió al repunte de asesinatos fue el diputado del FMLN y miembro de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Misael Mejía.El legislador dejó entrever que la mayoría de homicidios que ocurren en el país se trata de personas vinculadas a pandillas o son supuestos pandilleros. En ese sentido, según el diputado efemelenista, “no se debe llorar por estas muertes”.“El dato de los homicidios al 19 de marzo, que son 713. El registro, de ellos, una cantidad bastante alta, más de 300 de ellos son delincuentes fallecidos en intercambio de disparos. Los procesos de investigación y que toman la decisión de enfrentarse a las autoridades. La situación de San Martín es un ajuste de cuentas de las pandillas y de sus tres colaboradoras. Asesinan a tres personas y salen y en cuestión de muy pocos minutos las autoridades reaccionan... digo esto, porque estar llorando delincuentes muertos, es decir son vidas humanas, pero creo es ingrato agarrar ese día como uno de los más violentos”, dijo Mejía.Sin embargo, para diputados del partido ARENA en la comisión de seguridad, no se trata de justificar o de aceptar que no se están teniendo resultados en la implementación de los planes de seguridad.“Que no se hagan tantos números alegres el Gobierno de que aquí vamos bien y de que aquí se está resolviendo (el problema). Aquí tenemos un gravísimo problema de criminalidad”, dijo el diputado Norman Quijano.Esa postura fue secundada por el diputado Rodrigo Ávila, quien agregó que “la fuerza potencial” de la delincuencia en el país no ha disminuido.Chicas, mientras tanto, reiteró que sí se ha disminuido, pero que el incremento de asesinatos se debe a que la PNC y la FAES están trabajando en combatir la delincuencia y esto es en “días pico”.“La acción policial en ese momento obviamente nos da en días como ese, días pico. Días pico pero que se debe a la efectiva labor policial, en un tema que con antelación hemos señalado habrá días duros y esos días duros tiene que ver con una firme respuesta de la seguridad pública a las propias acciones de estos grupos criminales”, expresó Chicas.Las declaraciones de Chicas fueron acompañadas de una defensa en la forma en la que actúan los agentes de la PNC y los miembros de la FAES. Esto, a raíz de una serie de señalamientos sobre posible abuso de poder por parte de las autoridades.Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer, en su informe sobre violaciones a derechos humanos, que en El Salvador hay denuncias de ejecuciones extrajudiciales.Chicas agregó que ya existen las instancias suficientes para recurrir cuando se considere que se ha cometido una violación a los derechos de las personas, ya sea en accionar de la PNC o de la FAES.Para el secretario de Comunicaciones, hay una campaña para desprestigiar el trabajo que la Policía y el Ejército están realizando para implementar los diferentes planes de seguridad.