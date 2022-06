Gobierno justifica equipo militar con guerra a pandillas

El 12 de junio, el presidente Nayib Bukele mostró en redes sociales la adquisición de vehículos blindados SandCat para la Fuerza Armada (FAES). La compra la justificó con un discurso que, según expertos, ya ha sido utilizado por gobiernos anteriores: las pandillas como "la nueva guerrilla". Los especialistas también ven dudas sobre la verdadera intensión de armar a la FAES.

En un hilo de tuits, Bukele dijo que "sin las fases 1,3 y 4 del Plan Control Territorial" sería "imposible tener los resultados que se están teniendo en la guerra contra las pandillas" y que por eso "las fases 5, 6 y 7" de su PCT "aún son secretas". Sin revelar cifras, justificó la compra de los SandCat diciendo que los pidieron "para la guerra rural desde 2019" y agregó que los fondos "fueron aprobados hasta que llegó esta Asamblea en 2021".

Los fondos que mencionó Bukele son los $109 millones que la anterior legislatura no aprobó por la opacidad del proyecto ni con la celeridad que pedía el mandatario. En respuesta, Bukele se tomó el congreso el 9 de febrero de 2020. Pero una investigación de LA PRENSA GRÁFICA y Alharaca, quienes tuvieron acceso a dos copias del documento del PCT, reveló que el Gobierno no estaba ejecutando ninguna de las acciones descritas en papel, ni siquiera 9 de febrero de 2020 ni durante el primer año de la pandemia de covid-19.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), analizó las declaraciones del presidente y sostuvo que Bukele está justificando vincular al "enemigo" con las pandillas. "El discurso que está desarrollando el presidente sobre el combate y esta guerra a las pandillas intenta justificar el enfoque altamente represivo de creación del enemigo, y por tanto, construir también una retórica donde este enemigo se vea vinculado históricamente con las pandillas", aseguró.

Reyna agregó que esa vinculación no es nueva. Antes lo hicieron gobiernos de ARENA y el FMLN. "Este ataque permite al mismo tiempo asociar a estas estructuras con sus opositores políticos, principalmente, o incluso con organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), que están criticando o vigilantes del viraje autoritario que tiene la administración del presidente Bukele". En sus tuits del 12 de junio, el mandatario acusó a la OEA, sin pruebas, de estar de acuerdo en "convertir a las pandillas en partido político".

Compra. Bukele dijo que han comprado vehículos blindados hechos en México.

Fortalecer a la FAES

Reyna señaló que no revelar los planes de seguridad es una estrategia para no mencionar la presunta relación que el Gobierno tiene con las pandillas del país. "Es una forma de justificar el secretismo del Plan Control Territorial, querer seguir insistiendo de que esta es la razón principal del descenso de homicidios y no bajarle volumen a las evidencias cada vez más claras de negociaciones entre personeros del Gobierno y las tres principales pandillas en el país", expuso.

Sobre las compras que realizan para la FAES, la experta en seguridad dijo que el actual Gobierno es de los que más ha invertido en el ejército y que este es un intento de consolidar una lealtad hacia la institución. "Para nosotros, esto es un intento de mantener la lealtad de la institución hacia la figura del presidente y sobre todo porque a largo plazo un gobierno autoritario como este, que restringe cada vez más el ejercicio de derechos, puede llegar a necesitar de un brazo armado leal y a fin a los intereses del presidente", recalcó Reyna.

En la misma línea, Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien aseguró que este tipo de discurso de guerra le sirve al presidente para comprar equipo bélico y aumentar los efectivos en la FAES.

Fino aseguró que el actual Gobierno enfoca de manera errada el combate a las pandillas. "El presidente (Bukele) y sus asesores están haciendo una lectura errada de la realidad, la delincuencia se combate con políticas públicas que deben contener prevención, represión y reinserción", aseveró.

Además, cuestionó el porqué se equipa a la Fuerza Armada, si esta únicamente realiza una tarea eventual en seguridad pública, en lugar de fortalecer a la institución que por Constitución tiene asignado este trabajo. "¿Por qué no equipa a la Policía Nacional Civil con todas las herramientas en la prevención y en la investigación científica del delito?", expuso.

Sobre la falta de transparencia los planes de seguridad, Fino dijo que hay dudas sobre la existencia del PCT. Consideró que se ha utilizado para "campaña publicitaria" y cuestionó el éxito real de las medidas. "¿Por qué tuvimos que privar a la población de ciertos derechos constitucionales, si el PCT es un éxito?", cuestionó el director ejecutivo de FESPAD.

Opacidad. Bukele dijo que no revelarán detalles de su plan de seguridad.