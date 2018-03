Gobierno paga el FODES de diciembre a las alcaldías

Lee también

Después de que el Ministerio de Hacienda hizo un compromiso de pago que iba a hacerse efectivo el 16 de enero pasado, el gobierno central depositó hasta ayer lo correspondiente al FODES de diciembre a las municipalidades; es decir, con más de un mes de retraso.El anuncio fue hecho por el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, quien por la mañana mediante un tuit dijo: “Informo que el FODES de diciembre de 2016 ya fue transferido a las cuentas bancarias de los 262 gobiernos locales del país”.El Gobierno de El Salvador (GOES) debe transferir mensualmente a las alcaldías el Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES). Por ley, es el 8 % de los ingresos corrientes.Lo anterior contradice a la realidad, dijo la presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas.“Esa canción que estoy escuchando del gobierno central que el (crédito) puente, que lo del FODES no lo aprobaron, en eso no tenemos nada que ver porque en realidad ya debería estar, porque eso ya está presupuestado. Entonces no sé a qué están jugando con las alcaldías cuando nosotros este dinero lo llevamos a las obras”, manifestó Navas.A finales del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó el primer tramo de los $1200 millones que el Gobierno había pedido para saldar deuda. La emisión de bonos por $550 millones iba a dar un respiro al Estado para terminar el año.En el primer tramo quedó estipulado que $82 millones iba a ser utilizados para el pago correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reiteró el acuerdo en diciembre, pero no se hizo efectivo sino hasta ayer.Ante el incumplimiento de las promesas, el vicepresidente de COMURES y alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, dijo que se cuestionan sobre quién es el que manda en el GOES. “¿Dónde está el dinero? ¿Quién manda en el gobierno central?”, dijo Durán haciendo referencia al reiterado incumplimiento del Ejecutivo.Ambos alcaldes pidieron al ministro de Hacienda una reunión para establecer un calendario de pagos para este año y exigir cumplimiento.Por su parte, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, justificó el atraso diciendo que ha costado colocar los bonos en el mercado.