Gobierno plantea reducir subsidios

Parte de las apuestas del Gobierno para lograr arreglar los problemas financieros del país estaría en la vía de reducir los subsidios al agua, la energía eléctrica y el gas propano que recibe la población, ante el rechazo que tuvo ayer de los partidos políticos cargar con más impuestos.Este panorama fue planteado ayer luego de una reunión que sostuvieron el mandatario Salvador Sánchez Cerén, en Casa Presidencial, con los dirigentes de ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC, en la que se les informaron los resultados de una reunión que sostuvieron en Washington, Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para trabajar en un acuerdo de medidas fiscales.El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el secretario técnico, Roberto Lorenzana, quienes acompañaron al mandatario y fueron los encargados de reunirse con el FMI, sostuvieron que para lograr sanidad en las finanzas públicas y evitar una crisis económica, con el FMI han hablado de medidas que les ayuden a subir los ingresos, además de hacer el ajuste fiscal de tres puntos del Producto Interno Bruto en los próximos tres años.Lorenzana planteó que en el menú de las medidas estaría iniciar un proceso de focalización al subsidio de agua potable, que se entrega a quienes consumen hasta 100 barriles de agua al mes. El funcionario dijo que se otorgará por el nivel de ingresos económicos y se priorizará a la gente de escasos recursos.“Hay gente que tiene ranchos en los lagos, casas de descanso. Se van a eliminar esos subsidios y luego se van a eliminar también los subsidios a las personas que tienen varias propiedades pero que en alguna tienen subsidio y no se lo merecen”, indicó. Esto podría afectar, según dijo, hasta a un 20 % de los usuarios, pero aún no proyectan cuánto les generaría en términos de ahorro. También se anunció que ajustarán más la focalización del subsidio a la energía eléctrica y al gas propano, pues la meta para 2017 es bajarlos en al menos $120 millones.kernFuentes de MINEC dijeron que ellas solo dan el estudio de estratificación social y la reducción de lo que aportará CEL o ANDA a los beneficiadores, pero es según el estudio de las finanzas de cada autónoma. Aseguraron que la focalización es la misma que se ha venido implementando en el subsidio al gas, lo cual en los últimos dos años ha permitido ahorrar más de $60 millones.“Las medidas de ingresos bien pueden ser nuevos impuestos o revisión de los actuales, porque no solamente el fondo ha recomendado que se pongan nuevos”, agregó Cáceres. Dentro de estas propuestas se mencionó aumentar el impuesto al consumo conocido como IVA.Sin embargo, las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, y que deben aprobar las medidas, rechazaron apoyar más impuestos y demandaron que el Gobierno reduzca los gastos y se le apueste a la inversión para lograr un crecimiento económico.“Nosotros hemos sido claros: no vamos a acompañar medidas de impuestos que vengan a cargar todavía más el costo de la vida de los salvadoreños”, expresó el presidente de ARENA, Mauricio Interiano, al salir de la reunión privada de casi tres horas.Los partidos se reunirán el próximo miércoles, pues el Gobierno se comprometió a revisar un acuerdo que suscribió con ARENA el 10 de noviembre de 2016. La derecha reitera que el Gobierno y el FMLN incumplieron ese acuerdo porque se aprobó el presupuesto 2017 desfinanciado y fue el motivo por el cual dejó las mesas de diálogo.Ayer también se anunció que se convocará a los actores privados para que también den respaldo a los acuerdos que puedan establecer.