Gobierno presentará una reforma "radical" al sistema de pensiones

El presidente la república, Nayib Bukele, reiteró que el gobierno presentará un proyecto de reforma integral al sistema de pensiones, aunque desde ya el mandatario prevé que la propuesta tocará el suelo de la Asamblea Legislativa pero morirá, al igual que pasó con la propuesta que hicieron de condicionar el subsidio al transporte público.

"Nosotros necesitamos una reforma integral de todo el sistema de pensiones y tiene que ser algo radical, no puede ser algo pequeño, no puede ser un parche, no puede ser la reforma que hicieron en el 2017", sostuvo Bukele.

El mandatario dijo que el sistema de pensiones "no sirve". Aseguró que el 74 % de la gente está fuera del sistema y del 26 % de cotizantes, solo un grupo pequeño recibe pensión y los demás están únicamente aportando.

"No es un secreto de las pensiones de hambre que tenemos en nuestro país (...) definitivamente el sistema no sirve, no sirve", señaló.

Bukele dijo que el Ejecutivo presentará una propuesta que sea consensuada con todos los sectores para que tenga más peso, pues no tienen el apoyo legislativo.

La Asamblea Legislativa ha creado una comisión para estudiar el tema.