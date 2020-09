Gobierno, que hizo PCR al 6.4 % de población en Corinto, dice que si casos no sobrepasan al 7 % de habitantes levantará "cerco sanitario"

Las autoridades están al tanto que el número de casos de covid-19 registrados durante el cerco sanitario en Corinto no superarán el 7 % de la población, pues las mil pruebas que hicieron cubren a menos de ese porcentaje, siendo el 6.4 % de la población; por lo que, aún si todas las pruebas resultaran positivas, no se sobrepasaría el límite anunciado. Las autoridades no han explicado dicha contradicción en su anuncio.