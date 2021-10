Gobierno quiere aval para emitir más deuda flotante

El Gobierno de El Salvador (GOES) busca emitir más deuda flotante durante el 2022 que la emitida en 2021. Esto debido a que en el proyecto de presupuesto plantean dejar en 30 % de los ingresos corrientes el techo de deuda flotante a emitir durante el ejercicio fiscal. Esto representa un aumento del 5 % respecto a lo fijado para este año, que fue del 25 %.

De acuerdo con la proyección de Hacienda, los ingresos corrientes para el 2022 serán de $6,566.8 millones; es decir, que si la Asamblea Legislativa autoriza dejar el techo de emisión de deuda flotante en el 30 %, el Gobierno puede emitir el próximo año hasta $1,970.04 millones en deuda de corto plazo.

La deuda flotante o deuda a corto plazo está reconocida en la Constitución de la República, que en su artículo 227 dice que la utilidad de este tipo de financiamiento es "para remediar deficiencias temporales de ingresos".

Para la emisión de deuda a corto plazo, el Gobierno no requiere ninguna otra autorización más que la que deje la Asamblea en el articulado de la Ley de Presupuesto.

Para el presupuesto de este año, y teniendo como antesala el alto índice de deuda que emitió el Gobierno durante el 2020, la anterior legislatura dejó en 25 % de los ingresos corrientes el límite para la emisión de deuda a corto plazo.

Durante este año, en reiteradas ocasiones Hacienda ha recurrido a la emisión de deuda de corto plazo, teniendo como opción preferencial el mercado nacional. A julio pasado, lo que el Gobierno tenía como deuda de corto plazo superaba los $2,300 millones.

El análisis de la economista Tatiana Marroquín indica que el dejar en 30 % el techo para la emisión de deuda a corto plazo en 2022 no es una opción viable. "Considero que no se debería de aumentar el límite de emisión de deuda de corto plazo mientras no se tenga claridad de la ruta del ordenamiento fiscal que permita pagar los más de $2,000 millones de deuda de corto plazo", opina Marroquín.

Más que para Salud

Datos expuestos en el proyecto de presupuesto indican que para el 2022 el Gobierno destinará más a la gestión de la deuda pública que, inclusive, lo que dará al Ramo de Salud Pública ($1,083 millones).

El Área de Gestión de la Deuda Pública tiene una asignación de $1,430.6 millones, y representa el 18 % del presupuesto general. Para deuda externa necesitan disponer de $981.4 millones y para la deuda interna $449.2 millones. Luego, $918.5 millones son para pagar intereses y solo $512.1 millones para amortizar la deuda, es decir, para capital.

En un reciente análisis sobre el alto endeudamiento, FUSADES destacó que se ha recurrido a la deuda de corto plazo como un "financiamiento permanente", en contra de lo que dice la Constitución, que habla de deficiencias temporales.

"En 2020 se emitieron $400 millones de LETES para obtener inmediatamente fondos para el programa de transferencias monetarias. Una parte de los $389 millones del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se suponía que serían para este programa, pero no parece que se hayan pagado LETES, las cuales han alcanzado máximos históricos", dice el posicionamiento de la fundación.

¿Qué es?

La deuda flotante o deuda de corto plazo es la que el Gobierno emite “para remediar deficiencias temporales de ingresos”; así está reconocida en el artículo 227 de la Constitución de la República. Es la Asamblea Legislativa la que debe autorizar el porcentaje que el Gobierno puede emitir.