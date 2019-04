Gobierno reconoce el desplazamiento forzado interno por violencia

Miles son los salvadoreños que son víctimas de desplazamiento forzado interno. Así lo reconoció ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, durante la presentación de la propuesta de la ley especial a favor de las víctimas de este fenómeno ante la Asamblea.

Ramírez Landaverde junto con varias entidades gubernamentales, internacionales y de la sociedad civil conformaron el grupo gestor de esa ley, y admitieron la existencia del "desplazamiento forzado interno"; además pidieron a los diputados aprobar la propuesta que permitirá atender a las víctimas en prevención, protección, asistencia humanitaria, retorno, reasentamiento y reintegración.

Las autoridades, sin embargo, no poseen cifras concretas de víctimas, pues no hay un registro único. "Hemos llevado estudios, pero no coinciden con los de las organizaciones. Es uno de los problemas que tenemos que resolver", dijo el titular de Seguridad.

Las pocas cifras de ese delito, según el ministro, se relacionan con capturas por afectar la libre circulación: 800 en total.

"Hay un incumplimiento hasta el momento de la resolución 411-2017 emitida", dijo una de las representantes de las organizaciones de la sociedad civil, Johana Ramírez.

El ministro de Seguridad añadió que hay tres proyectos de ley sobre la problemática que los diputados aún no estudian.

Gobierno prefería "movilizados"

Antes del acto de ayer, el Ministerio de Seguridad admitía la grave situación de las víctimas del fenómeno, sin embargo, lo llamaba "movilidades humanas".

"Consideramos que la situación del país es compleja y multicausal. Según informe del ministerio, la violencia es la tercera causa (de desplazamiento)", dijo el ministerio de Seguridad en abril de 2018.

Las autoridades han reconocido también la falta de apoyo y de programas para atender a las víctimas que sufren el fenómeno. La organización no gubernamental Cristosal ha acudido a la Sala de lo Constitución en busca de amparo para algunas familias.