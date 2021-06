Gobierno reduce proyección de población: Hay 500 mil salvadoreños menos

Nuevas estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) revelan que El Salvador tiene menos población de lo que se pensaba y esto responde a un descenso en los nacimientos y un incremento en las defunciones y la migración.

En un comunicado, la Digestyc informó que el 4 de junio presentó a instituciones del gobierno los resultados de una revisión efectuada a las proyecciones de población publicadas en 2014. El evento, que se realizó sin periodistas, también lo presidió el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), entidades que apoyaron en la actualización de estos datos.

Según los documentos publicados por la Digestyc, la población de El Salvador sería de 6,325,827 habitantes en 2021. Esto es 500,108 personas menos en comparación con las 6,825,935 que se estimaron en 2014.

Para 2035, el país tendría 6,594,238 habitantes, 976,483 menos que lo previsto en 2014. La revisión a la baja es aun mayor para 2050: el territorio salvadoreño albergaría a 6,916,933 personas, una reducción de 1,163,168 respecto a las proyecciones de hace seis años.

Una de las variables que se utiliza para hacer proyecciones demográficas es la migración, explicó la Digestyc. La revisión de 2014 estimó que el saldo migratorio comenzaría a acercarse a cero en 2015, es decir, las salidas de personas serían similares a los ingresos. Sin embargo, la actualización de 2021 calcula que para este año ese saldo será negativo en más de 53,000. Esto quiere decir que las salidas superarán en 53,000 a las entradas.

Otra de las variables que se toma en cuenta son los nacimientos. La revisión indica que nacieron menos bebés de lo que plantearon las proyecciones. Para 2021 se estiman 100,193 nacimientos y a partir del próximo serán menos de 100,000. Las defunciones también se mantuvieron por debajo de lo proyectado y para 2021 serían 44,647; pero aumentarán con el pasar de los años.

El investigador y economista Carlos Argueta consideró importante que la Digestyc haya actualizado sus datos, pero resaltó que este ejercicio no puede sustituir al censo de población. Recordó que los estándares internacionales exigen que cada 10 años se haga un censo, pero en el país el último se realizó hace 14.

Argueta indicó que las nuevas proyecciones reafirman los desafíos que enfrenta el país. Los hijos nacidos por cada mujer en edad fértil se han mantenido estancados en 1.7, lo que ocasiona un mayor crecimiento de la población adulta mayor.

"Para los sistemas de pensiones, las nuevas proyecciones muestran esa tendencia inevitable al envejecimiento. Una de cada cinco personas, para 2050, será adulta mayor y eso impone desafíos al sistema de pensiones, porque ante una estructura poblacional envejecida, y dado que es natural que pierdan habilidades laborales, requerirá un sistema robusto que ofrezca servicios de salud, pensiones que eviten que caigan en pobreza", dijo.

Las nuevas proyecciones impactarán en indicadores económicos y sociales que se miden en relación con la población, como la tasa de homicidios y el Producto Interno Bruto (PIB, la suma de bienes y servicios producidos dentro del territorio) per cápita, una variable que se utiliza para medir el bienestar económico por persona.

"El PIB per cápita crecería, pero no quiere decir que es por un efecto económico sino por un efecto demográfico, eso no quiere decir que como país vamos a estar económicamente mejor", indicó Argueta.

Otros indicadores que se modificarían sería la deuda pública por habitante, el gasto público por persona, esto incluye gasto en educación, salud y defensa por persona.

Esperanza de vida

Según las nuevas proyecciones, la esperanza de vida para 2021 es de 73.8 años, mientras que la edad media de los salvadoreños es 31.8. Además, los datos indican que del total de población que se estima para este año, 3,370,080 corresponde a mujeres y 2,955,747 son hombres.