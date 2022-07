Gobierno reporta 4 fallecidos por covid-19 en un solo día

El 09 de julio, el Gobierno reportó 4 fallecidos por covid-19, la cifra más alta desde el pasado 2 de marzo (hace más de cuatro meses). En la semana que va del 03 de al 09 de julio, la cantidad de muertes reportadas fue de 11, uno más que la semana anterior y la cifra más alta desde la segunda semana de marzo. La cifra oficial de fallecidos llegó a 4,160.

En abril fallecían un máximo de 4 personas por semana, en mayo hasta 2 personas. De hecho, en la primera semana de mayo no se reporta ninguna muerte a causa de covid-19.

Esta información se conoció el 8 de julio, después de 18 días de silencio gubernamental sobre las cifras en relación al covid-19. En esas casi tres semanas, el gobierno detectó 11,324 nuevos casos de covid-19, un promedio de 629 por día, el más alto desde febrero pasado. Esto confirma que el país ha estado bajo la quinta ola de la pandemia.

La situación, sin embargo, no ha sido reconocida por las autoridades y no han sido anunciadas ningún tipo de medidas al respecto. No se conoce, hasta el momento, algunos datos que, según expertos, podrían ayudar a comprender el fenómeno. Por ejemplo, cuántos de los contagiados eran personas vacunadas y el número de vacunas que tenían las personas que fallecieron.