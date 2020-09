Gobierno retiene salarios a Legislativo y Judicial

El Gobierno salvadoreño ha retenido los salarios correspondientes al mes de septiembre de los empleados de los Órganos Legislativo y Judicial. Ambas instituciones confirmaron la falta de transferencias de fondos del Ministerio de Hacienda.

“Sí, todavía no han hecho las transferencias de los recursos de parte de Hacienda para el pago de los salarios de los empleados”, fueron las palabras que dio el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y con ellas confirmó que los empleados de esa institución tampoco han recibido el salario de septiembre.

Lo usual es que a la Asamblea se le hagan las transferencias entre el 16 y 17 de cada mes para efectuar los depósitos a más tardar el día 22. Eso ha cambiado a lo largo de los últimos cinco meses, según relataron empleados de la Asamblea, durante ese período han tenido paulatinos retrasos para recibir sus salarios.

Según Ponce, el atraso en las transferencias se debe a la caída de ingresos que ha tenido el Estado debido a la pandemia por coronavirus. El diputado sostuvo que no ha tenido ninguna comunicación con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por lo que desconocía cuándo se iban a poder pagar los salarios, pero señaló que el ministro Zelaya “está obligado a hacer las transferencias”.

En el Órgano Legislativo trabajan 2,362 personas, según información actualizada hasta julio y que está colgada en el portal de transparencia. De ellos, 367 están asignados a la fracción de ARENA, 198 a la del FMLN, 76 a la del PDC, 185 a la del PCN, 244 a la de GANA, 11 a la del CD, 8 a la no partidaria y los restantes 1,273 están como empleados institucionales.

Diputados de ARENA, del FMLN, del PDC, del PCN y los empleados afectados reprocharon que Hacienda “juegue” con el sustento económico de miles de familias. Para ellos, la razón del retraso no es la falta de ingresos, si no que se debe a una especie de revancha del Gobierno porque no ha tenido total apoyo de los diputados.

“El lunes de esta semana han colocado $645 millones en CETES, eso es dinero líquido, inmediato, entonces se pregunta ¿qué han hecho con el dinero? ¿dónde tienen el dinero? ¿por qué no pagan a los trabajadores?”, cuestionó la diputada del FMLN Yanci Urbina.

Al retrasar las transferencias de fondos para pagar salarios de la Asamblea Legislativa, Zelaya así como el director de tesorería, Juan Murrillo, “estarían cometiendo el delito de incumplimiento de deberes tanto el ministro de Hacienda como el director de tesorería están incurriendo en este delito; además, están violando la Ley de Administración Financiera del Estado porque ahí hay obligaciones específicas en lo que respecta a hacer las transferencias monetarias a las distintas unidades administrativas para el pago oportuno de los salarios”, opinó el diputado del PDC, Rodolfo Parker.

“Estamos esperando la recaudación porque ellos (los diputados) ya dijeron que no van a aprobar los fondos; entonces, mientras ellos no aprueben los fondos, nosotros vamos a priorizar gasto”.



Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

Un comunicado de la gerencia Administrativa y de Finanzas de Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó el impago de los salarios a los empleados del Órgano Judicial, que según un informe oficial suman unos 10,600.

“Hacienda no ha señalado fecha del desembolso para hacer efectivo el pago de salarios correspondiente al mes de septiembre 2020”, se lee en el documento.

Los sindicatos SITTOJ y SEJES se pronunciaron preocupados por la afectación del impago de los salarios. Los sindicalistas creen que la medida está relacionada a las diferencias que existen entre los dos órganos de Estado.

“Esta situación es lamentable, ya que por el revanchismo que el Ejecutivo tiene con el Órgano Judicial, especialmente con la Sala de lo Constitucional, hace caer en impago a los trabajadores con diferentes compromisos”, escribió SEJES a sus agremiados.

El ministro Zelaya dijo que el Gobierno va a priorizar del salario a los trabajadores de primera línea, antes que a otros “tecnócratas”, pues aseguró que ha habido una disminución de ingresos y un aumento de los gastos: “Estamos recolectando para ver si se puede realizar el pago, estamos esperando la recaudación porque ellos (los diputados) ya dijeron que no van a aprobar los fondos; entonces, mientras ellos no aprueben los fondos, nosotros vamos a priorizar gasto y, además de eso, vamos a seguir esperando que la recaudación crezca para ver si les podemos trasladar a ellos”, dijo.

Hasta ayer, no había fondos suficientes para pagar salarios, según aseguró el funcionario, quien añadió que todas las tardes revisan la “caja fiscal” para saber cuánto había (dinero) caído”, al tiempo que realizan gestiones de cobro.

Zelaya reclamó a los diputados la falta de asignación de los empréstitos que el Gobierno ha gestionado con organismos multilaterales. “Lo único que hacen los diputados es negar los créditos que vamos a gestionar a buenas condiciones, a una tasa (de interés) del 2.11 %”.

El ministro Zelaya catalogó de “falso” el que hayan contado con $3,000 millones para administrar la pandemia.

Intención. Para los alcaldes, tras el retraso del pago del FODES hay una intención política de parte del Gobierno.