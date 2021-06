Gobierno retoma propuestas de proyectos de Ley de Agua

La actual Asamblea Legislativa decidió archivar propuestas de Ley de Agua que habían sido discutidas a lo largo de 15 años. En aquel momento, se argumentó que esperarían la propuesta del Ejecutivo. La normativa presentada el viernes por el Gobierno, sin embargo, retoma artículos presentados en los diferentes proyectos discutidos en anteriores legislaturas.

En la propuesta del Gobierno se retoman20 artículos que fueron presentados en el proyecto del 2012. El artículo 1 de la nueva normativa, por ejemplo, es la copia del artículo 7, plasmado en el proyecto del 2012: "El derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y a un costo asequible, en cantidad, calidad, continuidad y cobertura".

También retoma de forma íntegra los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 9 que tienen que ver con el apartado de Derecho y Ámbito de Aplicación de la Ley.

Uno de los aspectos relevantes del anteproyecto de ley enviado por Bukele es la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que estará conformada en su mayoría por representantes del sector público.

Además, en la propuesta del Ejecutivo excluyen al sector privado del ente rector, pero le dejan el espacio abierto para que puedan participar de las reuniones que realice la junta directiva de la ASA.

"Creo que lo planteado por el Gobierno recupera diversas herramientas que ya hemos planteado desde el Foro del Agua y de las organizaciones sociales. Por grandes contenidos, el derecho al agua aparece dibujado y también en la gestión pública se crea una autoridad que ellos le llaman ASA, es diferente a lo que se había venido hablando pero es la misma autoridad del agua con participaciones, de instituciones públicas", dijo Carlos Flores representante del Foro del Agua.

Por su parte, Nidia Díaz, representante del FMLN, aseguró que existen aspectos oscuros de la Ley de Agua presentada por el Gobierno.

"No sabemos cómo se construyó, no sabemos a quienes se consultó, no queda claro cómo se evitará la privatización y tampoco queda claro la participación ciudadana, la distribución y saneamiento", escribió la exdiputada efemelenista en su cuenta de Twitter.

En cuanto a principios generales de la ley, el Ejecutivo en el artículo 8 tampoco ha tomado en cuenta el enfoque de derechos humanos y el interés público que es la prevalecencia de interés colectivo sobre el interés particular.

El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños, señala que la Ley General de Agua puede verse como piedra de tropiezo para algunos proyectos del Ejecutivo.

"Es decir que por un lado se maneja un discurso pro derecho, pero en la práctica se beneficia a inversores en detrimento de la población. Eso lo hemos visto ya en proyectos de construcción como Valle El Ángel. Entonces, nos preguntamos: ¿cómo el Gobierno dará respuesta a los sectores interesados mediante la ley que aprobarán? Si solo se trata de un discurso, o si solo se trata de una ley que no se cumpla, el pueblo se dará cuenta de eso", mencionó Baños.

Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua exigen que la ley no sea aprobada y discutida a puerta cerrada.