Gobierno salvadoreño asegura que solo dará informes de gastos en emergencia a la Corte de Cuentas

Solo a la Corte de Cuentas de la República (CCR) se le entregarán informes detallados sobre los gastos hechos durante la emergencia por covid-19. Así lo sostiene el Gobierno de El Salvador (GOES) y justifica su postura con que es la institución a la que por ley le corresponde auditar el uso de fondos públicos.

Ya el presidente de la república, Nayib Bukele, había sentado esa postura y ayer otros funcionarios del gabinete lo reiteraron ante diputados de todas las bancadas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, esto en el marco de la discusión para aprobar una ley que regule las cuarentenas, que declare estado de emergencia y establezca los parámetros para la reapertura económica.

"La Corte de Cuentas es la institución que está determinada para auditar las cuentas del Estado, está haciendo su trabajo concurrentemente, hay un examen especial en estos momentos para esa auditoría", declaró el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

Diputados de varios partidos se quejaron porque el Gobierno les envió informes sin mayores detalles de los gastos. El Ejecutivo sostiene que solo la CCR puede acceder a esa información, a lo sumo se lo pueden enviar también a la CICIES, pero no a los diputados. Señalan que lo hacen porque respetan las facultades que tienen cada institución.

"Entiendo que estamos hablando de mantener el respeto a la institucionalidad que es lo que ustedes han señalado en distintas ocasiones y creería que eso está más que determinado, más que hablado", enfatizó Castro.

Inmediatamente a esto, diputados de ARENA y del FMLN se pronunciaron contra la postura gubernamental.

El jefe de fracción tricolor, Carlos Reyes, recriminó que el Ejecutivo se cierre a no rendir cuentas o a hacerlo a medias y dijo que no permitirán que el Gobierno utilice los fondos a discreción.

"Mientras sigan presentando este tipo de informes será muy difícil que podamos aprobar que se use discrecionalmente, no estamos diciendo que no se puedan utilizar, sino que no se usen discrecionalmente los fondos", declaró Reyes.

Por su parte, la diputada Cristina Cornejo, del FMLN, dijo que su fracción parlamentaria tiene clara la separación de funciones y que no tienen intenciones de entrometerse en las de otras instancias.

"Eso significa que seguiría el Gobierno teniendo el tema de la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos ... No es mi interés meterme en funciones del Ejecutivo , tengo clara la separación de funciones y somos respetuosos", sostuvo la diputada del FMLN.

La CCR, sin embargo, ya plasmó en informes que tiene problemas para recolectar información sobre lo que está haciendo el Gobierno durante la emergencia.

La entrega del subsidio de $300 a más de un millón de habitantes es una de las medidas gubernamentales que audita la Corte. Sobre esta, envió a la Asamblea un informe en el que detallan anomalías detectadas en el proceso de entrega del dinero a la población.