Gobierno salvadoreño dice que demandas ante Sala de lo Constitucional no afectan al decreto 24

El Decreto Ejecutivo 22, que empezó a regular las restricciones de la llamada "cuarentena especial" por el coronavirus, dejó de existir el sábado recién pasado, tres días después de su entrada en vigencia. El Gobierno lo dejó sin efecto sin que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera las demandas que tiene en su contra por supuestas ilegalidades.

La normativa fue anunciada por la Presidencia de la República el miércoles anterior, con el propósito de restringir la circulación ciudadana, salvo excepciones, durante 15 días para evitar la expansión del nuevo coronavirus. Desde que se conoció, se interpusieron varias demandas ante la Sala para pedir su anulación.

Esas demandas continuaban sin ser admitidas a análisis por parte de la Sala el sábado cuando el decreto 22 fue derogado. La Presidencia notificó que entraría en vigor el decreto ejecutivo 24 que regularía los restantes 12 días de la "cuarentena especial" hasta el 21 de mayo, basada en la Ley de Cuarentena que aprobó la Asamblea y que también está demandada.

Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, dijo ayer que las demandas que recibió la Sala no podrían perjudicar al Decreto Ejecutivo 24 porque es una normativa diferente al 22, a pesar de que el contenido es similar.

"Lo único que han presentado hasta ahorita es inconstitucionalidad del decreto 22; es decir, el 24 está vigente y será vigente hasta que la Sala no se pronuncie, si es que la Sala se pronuncia en contra. La inconstitucionalidad solo puede ir en contra del decreto número 22 e igual las medidas siguen, siempre está presente el 24", dijo Castro en la radio 102.9.

Especialistas en derecho señalaron que el análisis de Castro es erróneo. Y advirtieron que deja entrever que la Presidencia aprobó una nueva reglamentación para obviar las demandas.

René Hernández Valiente, exmagistrado constitucionalista, explicó: "Hay dos principios. Uno es que al dar un nuevo decreto con el mismo texto y derogar el anterior para que la Sala no conozca, hay un fraude de Constitución; la Sala puede conocer de la normativa que tiene el 24 porque es la misma que tenía el 22 impugnado. El otro es que como hay una conectividad entre el 22 y el 24, por conexión la Sala ve que la normativa es la misma, puede conocer".

La abogada Ruth Eleonora López criticó que el decreto se haya dado a conocer en la madrugada. "Improvisación e impulsos no traen nada bueno. Regulación no puede depender del ánimo con el que el gobernante(que no es abogado)viva sus noches. Asesores deben ubicar ese ímpetu. Formalidades no son estorbo, son cimientos de seguridad jurídica y su inexistencia traerá costos altos para El Salvador", escribió en su Twitter.

Ayer, los diputados de ARENA René Portillo Cuadra y Carlos García Saade (suplente) presentaron demandas ante la Sala para solicitar la anulación del decreto ejecutivo 24 por inconstitucional.