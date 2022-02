Gobierno salvadoreño pagó $231.8 millones en intereses de deuda en enero

De cada $10 que el gobierno usó durante enero de 2022, $3.5 fueron destinados al pago de intereses por deuda. Eso es lo que registra el ministerio de Hacienda en su portal de Transparencia Fiscal luego de revisar los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al primer mes del año.

De acuerdo a la información compartida en el sitio, el gobierno central tenía programado usar $782.4 millones en el primer mes de 2022. Al finalizar enero, la cifra utilizada fue de $658.3 millones.

Este monto abarca todo el funcionamiento del Estado, desde el pago de planillas, adquisición de bienes y servicios, transferencias de capital, gastos corrientes, hasta el pago de intereses de deuda y amortización de la misma, entre otros.

En estos últimos apartados, precisamente, el GOES tuvo un fuerte desembolso al cual hacerle frente. En total, el desembolso para pagar intereses producto de deuda fue de $231.8 millones. De estos, $25.3 millones fueron para intereses provocados por deuda interna, y $206.4 millones fueron para intereses provenientes de deuda externa.

La deuda interna es producida cuando la banca local y las administradoras de pensiones le han comprado bonos o títulos valores al Estado, mientras que la deuda externa se origina en los préstamos.

Al mismo tiempo, fuera de la cantidad destinada a intereses, el GOES pagó $10.4 millones que sirvieron como amortización de capital de la deuda.

En total, el gobierno de El Salvador hapresupuestado pagar $918.4 millones solo para intereses de la deuda en 2022. Enero es el mes del año con la cifra más alta programada para dicho fin. Luego, hay otro pago fuerte programado para julio, cuando el monto a cancelar en intereses alcanzará los $224.7 millones.

Luego del desembolso hecho en enero, legisladores consideraron que este podría ser la explicación a la forma urgente con que Hacienda salió a colocar $300 millones en bonos esta misma semana.

Dicha colocación fue el colofón de un proceso exprés en el que Hacienda presentó el martes 15 de febrero una iniciativa a la Asamblea para reformar el decreto de la brecha presupuestaria 2022, con el fin de poder emitir $300 millones en bonos pagaderos en dos años (en lugar de los 40 originales) y que estos pudieran usarse por sus compradores para pagar impuestos en los dos próximos años.

Aprobada el mismo martes 15, con dispensa de trámite y sin discusión, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de un día después. Luego, el pasado lunes, el Banco Central de Reserva emitió una normativa para autorizar a los bancos a reducir su reserva de liquidez, y que con ello tuvieran fondos para comprar los bonos del Estado. Pese a ello, solo se colocaron $210 millones de los $300 millones.

Criticas al uso de fondos

La evidente carrera por conseguir fondos fue considerada grave por la diputada Anabel Belloso (FMLN), quien recordó los riesgos de los nuevos bonos emitidos.

"Le están sumando otros (intereses) que no estaban contemplados y que es lo que se señaló al aprobar esa disposición, porque se comprometen ingresos futuros pero se adquieren compromisos en erogación de recursos", analizó, ya que el GOES adquirió $210 millones en bonos y ahora tendrá que pagar intereses trimestrales por estos, y que no estaban contemplados en el presupuesto original.

Asimismo, la legisladora remarcó que la nueva baja de la reserva de liquidez significa volver a poner en riesgo los ahorros de los salvadoreños. "No es el dinero de los dueños o accionistas. Se supone que la banca ya había vuelto, y se dijo de parte de autoridades, a nivelar su reserva para resguardar fondos que pertenecen a la gente. Ese es el problema: quien se pone en riesgo es la población", sentenció.

En términos similar opinó Claudia Ortiz (Vamos), quien consideró que "el gobierno está haciendo, nada más, un uso irresponsable de la deuda". "No vemos medidas de austeridad o de responsabilidad fiscal, o siquiera de recortar gastos en cosas no necesarias", agregó. En ese sentido, consideró que las medidas que el Bukelismo está tomando para mantenerse a flote son "parchecitos".