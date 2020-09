Gobierno salvadoreño se retracta y pedirá prueba PCR para ingresar al país

En un lapso de tres horas, el Gobierno de El Salvador cambió su postura en cuanto a la obligatoriedad de pedir una prueba negativa de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) para covid-19 para salvadoreños y extranjeros residentes en el país.

Durante el acto de inauguración de la reapertura de vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, dijo que el Presidente de la República, Nayib Bukele, le había dado la instrucción de anunciar de que “todos aquellos salvadoreños y residentes definitivos” en el país que se encuentran fuera de las fronteras patrias “se les va a permitir la entrada aun cuando estos no presenten la prueba de PCR”.

“Es bueno que lo digamos claro, nosotros como Migración no vamos a pedir la prueba, los salvadoreños van a poder entrar a su país sin tener la prueba en sus manos. El llamado es a la conciencia y si no están seguros si tienen el virus o no, que se hagan la prueba porque vienen a visitar a su familia y pueden contaminarlos”, reiteró Cucalón a los periodistas.

El distanciamiento físico fue exigido antes de que los pasajeros llegaran a las estaciones de chequeo de las aerolíneas.

Esto, pese a que unos minutos antes, en el mismo evento, Federico Anliker, presidente de CEPA, manifestó que Bukele giró instrucciones para que “todas las aerolíneas que tengan previsto aterrizar en el aeropuerto exigían una prueba PCR negativa de covid-19 entregada por un laboratorio 72 horas antes del viaje”.

Sin embargo, poco antes del mediodía, se convocó nuevamente a una conferencia de prensa en la que Cucalón, visiblemente nervioso y titubeante, se corrigió y fue el único en hablar.

Comenzó pidiendo disculpas públicas por haber “interpretado mal unas indicaciones” que no se le fueron dadas, sino que fueron “una mala interpretación” y “mala información” que transmitió.

“La prueba del PCR debe ser solicitada por la aerolínea en el puerto de embarque a todas las personas, sean salvadoreños o extranjeros, en su viaje a El Salvador. La prueba será solicitada por las autoridades de Migración en el puerto de entrada”, informó el funcionario.

De hecho, debido a un “lapsus mental”, Cucalón pidió ayuda a Anliker para informar que las únicas personas exentas de presentar la prueba de PCR son los diplomáticos, los menores de dos años y los miembros de las tripulaciones.

No obstante, dijo que la constancia ya no será necesaria que traiga sello o firma del laboratorio ya que algunas son enviadas por correo electrónico.

Ante la posibilidad de caer en desacato a la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Cucalón dijo que será opción de ellos poner un aviso ante la Fiscalía General de República y están dispuestos a demostrar que no existe delito.

Los controles se realizaron en la salida y en la llegada de pasajeros. La toma de temperatura fue una de las medidas sanitarias tomadas a los ciudadanos.