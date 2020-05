Gobierno se reúne con diputados, pero sin presencia de ARENA y FMLN

Sin la presencia de las bancadas de ARENA y FMLN representantes del Gobierno sostuvieron una reunión con algunos diputados de la Asamblea Legislativa en Casa Presidencial.

Según dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia en su cuenta de Twitter, la reunión tenía como objetivo de "buscar acuerdos para que se prorrogue la Ley de Emergencia por la pandemia del covid-19, la cual vence este sábado".

En la reunión estuvieron presentes, entre otros diputados, Guillermo Gallegos (GANA), Reinaldo Carballo (PDC), Antonio Almendariz (PCN), Milena Mayorga (diputada separada de ARENA), Juan José Martel (CD) y Leonardo Bonilla (No Partidario), mientras que por el Ejecutivo estuvieron el Secretario Privado, Ernesto Castro; el Secretario Jurídico, Conan Castro; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes; y el ministro de Salud, Francisco Alabi, entre otros.

Diputados no aprueban prórroga del decreto de Emergencia Nacional

"Lamentablemente los diputados de ARENA y del FMLN no respondieron al llamado para buscar acuerdos por el bien y la salud de los salvadoreños", agregó la Secretaría.

Como respuesta, por medio de redes sociales, ARENA aseguró que desmentía "cualquier invitación de la Presidencia para asistir a una reunión con las autoridades de nuestro partido".

Por su parte, en conferencia de prensa, la comisionada presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, dijo que el Gobierno está abierto a reunirse con los partido políticos para buscar acercamientos dado que "si no tenemos los marcos regulatorios y no podemos establecer medidas de prevención va a ser difícil contener el contagio, y no va a ser responsabilidad del Gobierno".

Por ello también dijo que "permanentemente el Gobierno está sosteniendo discusiones con todos los sectores. Jamás hemos cerrado la puerta ni la voluntad de discutir con los diputados y diputadas", a los que exhortó a llevar a cabo una plenaria extraordinaria para aprobar una ampliación a la Ley de Emergencia.

Recinos dijo, además, que la cuarentena finaliza el próximo martes, como está establecido en la ley de cuarentena y en el Decreto Ejecutivo 24.