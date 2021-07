Gobierno sin crear reglamento para ley de desplazamiento

Representantes de Cristosal aseguraron que el Gobierno de El Salvador (GOES) todavía no ha elaborado ni puesto en vigencia el reglamento de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral a las Personas en Condición de Desplazamiento Forzado.

Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, aseguró que entregaron en febrero de este año una propuesta de reglamento para la ley al Ministerio de Justicia y Seguridad y hasta la fecha no existe respuesta.

El documento que formularon y entregaron representantes de la organización contiene 59 artículos que abordan derechos y principios, y establece conceptos claves para ofrecer protección a víctimas de desplazamiento forzado interno que cada año deja la delincuencia.

"Nosotros primero mandamos cartas a Capres y Ministerio de Seguridad ofreciendo nuestro apoyo técnico para elaborar el reglamento y no recibimos respuesta, ya este año en febrero presentamos una propuesta de reglamento y lo hicimos llegar al Ministro de Justicia, ofreciendo también la posibilidad de discutir el tema, no recibimos respuesta tampoco", aseguró Ábrego.

El representante de Cristosal lamentó que hasta el momento no existan avances o por lo menos no sean evidentes , en cuanto a la creación de un reglamento para la Ley Especial para Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, aprobada en enero de 2020.

"No hay avances, ni siquiera hay procedimiento, porque la ley solo menciona quiénes se van a nombrar del Estado y representantes de la sociedad civil. Para nombrar los representantes tiene que haber un reglamento; si no hay proceso no hay avance", mencionó Ábrego.

Denuncias sobre desplazamiento

Por su parte, Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, aseguró que en El Salvador entre el 1 enero y el 9 de julio de 2021, han atendido a 161 personas en situación de desplazamiento forzado interno.

"La mayoría de estos datos están señalando como razones de desplazamiento, las tendencias de los años anteriores: amenazas, extorsiones, intentos de homicidio e incluso han aparecido casos sobre personas torturadas como las razones de desplazamiento", señaló Montti.

Además, aseguró que la mayoría de personas en situación de desplazamiento ha señalado que los perpetradores son miembros de pandillas. "Básicamente todas las personas están señalando a miembros de las pandillas, particularmente a miembros de la pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha", enfatizó la representante de Cristosal.