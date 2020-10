Gobierno transfiere fondos adeudados a Asamblea Legislativa: "No era falta de ingresos", recrimina Ponce

La transferencia de fondos a la Asamblea Legislativa correspondiente a septiembre se realizó en la noche del martes, confirmó este miércoles el presidente del órgano Mario Ponce.

Son aproximadamente $4 millones para el pago de salarios de trabajadores y pago a proveedores.

Ponce, quien es diputado del PCN, dijo que el encargado de las finanzas de la Asamblea recibió la llamada en la que le comunicaron que "se había tomado la decisión de hacer la transferencia al Órgano Legislativo".

"Como ustedes sabrán, eso es lo que se debía haber hecho desde hace un buen rato. No era falta de ingresos, ingresos hay todos los días, el presupuesto de la Asamblea no es un presupuesto exorbitante en la que no se encuentren, digamos, la cantidad de recursos para pagarle a nuestros empleados", manifestó Ponce.

"Lastimosamente, los daños colaterales ya están hechos", lamentó.

El Ejecutivo decidió transferir finalmente los fondos de la Asamblea horas después de que el secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro confirmara en medio de cuestionamientos que el Gabinete de Gobierno sí ha recibido los salarios, y asegurara que están priorizando qué pagar y qué no con el "poquito dinero" que tienen.

El Gobierno tuvo atrasos también en el pago de los fondos del órgano Judicial pero esta transferencia ya se realizó. Antes del impago Bukele había amenazado en mayo con parar las transferencias cuando la Corte emitió sentencias que no le favorecían.

Queda pendiente el pago de cuatro meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES). Cada mes, el Gobierno debe transferir aproximadamente $41 millones.

El retraso ocurre pese a que el Gobierno ha recibido más de $2 mil millones en dinero líquido con colocación de LETES y CETES, monto por el que se niega a dar cuentas sobre su utilización. El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya ha desobedecido citatorios y el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas también ha desobedecido la orden de conducirlo por apremio.