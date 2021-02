Gobierno usó fondos de Hospital El Salvador para pagar publicaciones en revistas internacionales

El Gobierno usó fondos públicos asignados al Hospital El Salvador para hacer una publicaciones en revistas internacionales, divulgó este jueves el periódico Salud con lupa.

Un artículo titulado "Hospital El Salvador: un paradigma novedoso de cuidados intensivos en respuesta al Covid-19 en Centroamérica" publicado el 23 de diciembre del 2020 en la revista británica The Lancet es parte de esa contratación.

Bukele hizo alarde de la mención del Hospital El Salvador en la prestigiosa revista sin aclarar que era un artículo de opinión y que pagó a Magdalena Serpa para ayudar a escribir el artículo.

Salud con Lupa consultó a editores de The Lancet sobre el artículo y la encargada de Relaciones con los medios Emily Head dijo que "este comentario no fue revisado externamente por pares, como es habitual en los comentarios de las revistas de The Lancet".

En el texto se recogía "la tecnología para implementar la telemedicina en la atención al covid-19", así como "algunos datos que han sido manejados de forma inconsistente" por el Gobierno, indicó Salud con Lupa.

Destaca que dos meses antes de la publicación en The Lancet, la directora del Hospital El Salvador, Laura Miranda, emitió una resolución razonada para justificar la contratación de una "Consultoría técnica para la redacción descriptiva de artículos sobre el manejo de covid-19 en El Salvador".

La emisión de la orden de compra por $12,600 a favor de Magdalena Serpa tiene como fecha el 28 de octubre y el 31 de diciembre como finalización del contrato.

Salud con Lupa también destaca el bloqueo a solicitudes de información solicitadas por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, sobre los costos para la construcción del Hospital El Salvador, los pacientes y fallecidos por covid-19, los entierros con protocolo covid-19 y las solicitudes relacionadas con llamadas al número 132 por sospechas de covid-19, entre otros.