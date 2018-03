Gobierno y ARENA retomarán hoy el diálogo en mesa fiscal

Lee también

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, confirmó que este día se reunirán con el jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, para definir la agenda que trabajará en adelante la mesa fiscal.Romero dijo a LA PRENSA GRÁFICA que aún está a la espera que definan la hora de la reunión, pero generalmente los encuentros los sostienen en horas de la tarde en Casa Presidencial.En la última reunión que sostuvieron en diciembre del año pasado ambas partes buscaban una salida jurídica para modificar el proyecto de presupuesto general 2017 ante señalamientos de partidos de la derecha de no contemplar el financiamiento para el pago de escalafón de salud, pensiones, FODES, entre otros.“La idea es reactivar la mesa de diálogo. Hoy nos reunimos para situar la agenda. Yo adopté un compromiso con ellos para de presentarles una propuesta de ruta del trabajo. Está elaborada esa ruta, y luego vamos a sistematizar las reuniones con la mesa”, indicó en la entrevista de Frente a Frente.Ayer, el diputado de ARENA, Juan Valiente, señaló que el diálogo estaba paralizado porque tenían varias semanas de no ser convocados.Lorenzana respondió que las mesas de trabajo están listas para continuar con el diálogo, sin embargo atribuyó que existen obstáculos porque en ARENA hay división interna, y no basta hablar con los liderazgos de ese partido en referencia al jefe de fracción y al presidente de ARENA, Mauricio Interiano.“Hay gente que adversa las decisiones de Mauricio Interiano”, acusó el funcionario del gobierno del FMLN.Indicó que hay seguidores del excandidato a la presidencia del COENA, Edwin Zamora, que dicen que "Interiano fracasó en el primer acuerdo fiscal porque dio un cheque en blanco al FMLN".“Yo tengo la confianza que el señor Mauricio Interiano tiene la voluntad de llegar a un acuerdo. Ellos mismos dicen: mire, si nosotros tenemos un kínder en la Asamblea, ahí hay gente que nadie la controlada”, dijo Lorenzana.Sostuvo que en ARENA lo único que los unifica es que quieren que el gobierno fracase porque están pensando electoralmente.