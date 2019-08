Gobierno y FMLN, enfrentados por pago de deuda política

El presidente de la república, Nayib Bukele, exigió al FMLN el pago "ya" de la deuda de $2.6 millones que el partido de izquierda tiene con el Ministerio de Hacienda por los votos que no obtuvo en las elecciones presidenciales del 3 de febrero pasado.

El pasado viernes, el Ministerio de Hacienda interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República, según confirmó ayer el fiscal general, Raúl Melara, y ahora el caso está en manos de la Dirección de la Defensa de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República.

Bukele manifestó que no pueden seguir dando más plazo al instituto político, ya que el plazo para que cumplieran con el pago venció el pasado 3 de julio. Además, mencionó que el partido puede tener miedo a pagar porque se le consultará de donde proviene el dinero.

Deuda política. El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró que su partido pagará la deuda en el menor tiempo posible.

"El problema es una de dos, o no lo quieren pagar porque están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos, o no quieren declarar de dónde viene ese dinero", dijo Bukele.

Ante estos señalamientos, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró que el partido de izquierda "honrará" en un "tiempo prudencial" dicha deuda, la cual fue adquirida tras el anticipo del 70 % de los votos que habían logrado en 2014, el cual recibieron en octubre de 2018.

"La deuda política se va a cumplir. Además, hay un procedimiento, hay unos tiempos y nosotros vamos a honrar este compromiso", expuso Ortiz.

Según el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos, tenía 90 días a partir de la fecha que el Tribunal Supremo Electoral declarase firmes los resultados de las elecciones pasadas para pagar el monto adeudado con el Estado; el plazo comenzó el jueves 7 de febrero.

LA PRENSA GRÁFICA conoció que aseguradora contratada por el partido efemelenista pagará este día la deuda exigida.